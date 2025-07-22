https://ria.ru/20250722/valensa--2030610431.html

Валенса отказался присутствовать на присяге нового президента Польши

Валенса отказался присутствовать на присяге нового президента Польши - РИА Новости, 22.07.2025

Валенса отказался присутствовать на присяге нового президента Польши

Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса отказался присутствовать на церемонии приведения к присяге нового президента страны Кароля Навроцкого. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:58:00+03:00

2025-07-22T13:58:00+03:00

2025-07-22T14:04:00+03:00

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ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса отказался присутствовать на церемонии приведения к присяге нового президента страны Кароля Навроцкого. Официальная церемония приведения Навроцкого к присяге в парламенте назначена на 6 августа. Среди прочих почетных гостей на нее обязательно приглашаются все бывшие президенты. "Я отказываюсь участвовать в этом отвратительном для меня шоу", - написал Валенса в признанной в России экстремистской соцсети Facebook*. Он также разместил фото приглашения на торжественное заседание парламента, которое получил от спикера сейма Шимона Холовни. В свою очередь Холовня заявил, что уважительно относится к решению Валенсы. "Если речь идет о присутствии пана президента Валенсы, то я уважаю каждое решение каждого приглашенного гостя. Я очень уважаю пана президента Валенсу, хоть и не всегда с ним соглашаюсь", - сказал спикер сейма журналистам. Он отметил, что принимает к сведению решение экс-президента. "Если он (Валенса – ред.) принял такое решение, то мне не остается ничего кроме как принять его к сведению", - сказал Холовня. Ранее Валенса, который открыто поддерживал проигравшего кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского, потребовал проведения в Польше повторных выборов президента. Он утверждает, что результаты голосования были сфальсифицированы. После выборов в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре президентских выборов. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и в Минске-Мазовецком, где кандидатов перепутали и присвоили им неправильные голоса. СМИ также сообщают о других случаях нарушений в избирательных комиссиях. По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250721/polsha-2030447948.html

https://ria.ru/20250203/duda-1996967777.html

https://ria.ru/20250718/polsha-2030018710.html

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