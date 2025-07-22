https://ria.ru/20250722/valensa--2030610431.html
Валенса отказался присутствовать на присяге нового президента Польши
Валенса отказался присутствовать на присяге нового президента Польши - РИА Новости, 22.07.2025
Валенса отказался присутствовать на присяге нового президента Польши
Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса отказался присутствовать на церемонии приведения к присяге нового президента страны Кароля Навроцкого. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:58:00+03:00
2025-07-22T13:58:00+03:00
2025-07-22T14:04:00+03:00
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ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса отказался присутствовать на церемонии приведения к присяге нового президента страны Кароля Навроцкого. Официальная церемония приведения Навроцкого к присяге в парламенте назначена на 6 августа. Среди прочих почетных гостей на нее обязательно приглашаются все бывшие президенты. "Я отказываюсь участвовать в этом отвратительном для меня шоу", - написал Валенса в признанной в России экстремистской соцсети Facebook*. Он также разместил фото приглашения на торжественное заседание парламента, которое получил от спикера сейма Шимона Холовни. В свою очередь Холовня заявил, что уважительно относится к решению Валенсы. "Если речь идет о присутствии пана президента Валенсы, то я уважаю каждое решение каждого приглашенного гостя. Я очень уважаю пана президента Валенсу, хоть и не всегда с ним соглашаюсь", - сказал спикер сейма журналистам. Он отметил, что принимает к сведению решение экс-президента. "Если он (Валенса – ред.) принял такое решение, то мне не остается ничего кроме как принять его к сведению", - сказал Холовня. Ранее Валенса, который открыто поддерживал проигравшего кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского, потребовал проведения в Польше повторных выборов президента. Он утверждает, что результаты голосования были сфальсифицированы. После выборов в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре президентских выборов. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и в Минске-Мазовецком, где кандидатов перепутали и присвоили им неправильные голоса. СМИ также сообщают о других случаях нарушений в избирательных комиссиях. По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250721/polsha-2030447948.html
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https://ria.ru/20250718/polsha-2030018710.html
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в мире, польша, россия, краков, лех валенса, кароль навроцкий, рафал тшасковски
В мире, Польша, Россия, Краков, Лех Валенса, Кароль Навроцкий, Рафал Тшасковски
Валенса отказался присутствовать на присяге нового президента Польши
Экс-президент Польши Валенса отказался присутствовать на присяге Навроцкого
ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса отказался присутствовать на церемонии приведения к присяге нового президента страны Кароля Навроцкого.
Официальная церемония приведения Навроцкого
к присяге в парламенте назначена на 6 августа. Среди прочих почетных гостей на нее обязательно приглашаются все бывшие президенты.
"Я отказываюсь участвовать в этом отвратительном для меня шоу", - написал Валенса
в признанной в России
экстремистской соцсети Facebook*. Он также разместил фото приглашения на торжественное заседание парламента, которое получил от спикера сейма Шимона Холовни.
В свою очередь Холовня заявил, что уважительно относится к решению Валенсы.
"Если речь идет о присутствии пана президента Валенсы, то я уважаю каждое решение каждого приглашенного гостя. Я очень уважаю пана президента Валенсу, хоть и не всегда с ним соглашаюсь", - сказал спикер сейма журналистам.
Он отметил, что принимает к сведению решение экс-президента. "Если он (Валенса – ред.) принял такое решение, то мне не остается ничего кроме как принять его к сведению", - сказал Холовня.
Ранее Валенса, который открыто поддерживал проигравшего кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского
, потребовал проведения в Польше
повторных выборов президента. Он утверждает, что результаты голосования были сфальсифицированы.
После выборов в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре президентских выборов. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове
и в Минске-Мазовецком, где кандидатов перепутали и присвоили им неправильные голоса. СМИ также сообщают о других случаях нарушений в избирательных комиссиях.
По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.