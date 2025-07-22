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Реконструкция "Пансионата Пахра" стартовала в ТиНАО в Москве
Реконструкция "Пансионата Пахра" стартовала в ТиНАО в Москве - РИА Новости, 22.07.2025
Реконструкция "Пансионата Пахра" стартовала в ТиНАО в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства начали реконструкцию водозаборного узла "Пансионат Пахра" в ТиНАО в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:51:00+03:00
2025-07-22T12:51:00+03:00
2025-07-22T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали реконструкцию водозаборного узла "Пансионат Пахра" в ТиНАО в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоподготовки и водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении реконструкции объектов. Начали обновление водозаборного узла "Пансионат Пахра", расположенного в Краснопахорском районе ТиНАО. Он обеспечивает водоснабжение жителей поселка "Дома отдыха Пахра" и ближайших территорий", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что производительность водозаборного узла после реконструкции увеличится почти в три раза и составит 1,5 тысячи кубометров в сутки. "В рамках проекта заменим устаревшее технологическое и энергетическое оборудование, обустроим четыре новые скважины, отремонтируем существующие резервуары и построим один новый. Запланирован монтаж станции водоподготовки, где вода будет проходить качественную очистку. Реконструкцию объекта выполним с применением техники и разработок отечественного производства", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что водозаборные узлы, расположенные на территории ТиНАО, переводятся на воду московского водопровода. Объем воды, поставляемый в эти округа со столичных станций водоподготовки, увеличился с 2012 года более чем в пять раз. -0-
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петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва
Реконструкция "Пансионата Пахра" стартовала в ТиНАО в Москве
Реконструкция водозаборного узла "Пансионат Пахра" стартовала в ТиНАО в Москве
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали реконструкцию водозаборного узла "Пансионат Пахра" в ТиНАО в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоподготовки и водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении реконструкции объектов. Начали обновление водозаборного узла "Пансионат Пахра", расположенного в Краснопахорском районе ТиНАО. Он обеспечивает водоснабжение жителей поселка "Дома отдыха Пахра" и ближайших территорий", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что производительность водозаборного узла после реконструкции увеличится почти в три раза и составит 1,5 тысячи кубометров в сутки.
"В рамках проекта заменим устаревшее технологическое и энергетическое оборудование, обустроим четыре новые скважины, отремонтируем существующие резервуары и построим один новый. Запланирован монтаж станции водоподготовки, где вода будет проходить качественную очистку. Реконструкцию объекта выполним с применением техники и разработок отечественного производства", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что водозаборные узлы, расположенные на территории ТиНАО, переводятся на воду московского водопровода. Объем воды, поставляемый в эти округа со столичных станций водоподготовки, увеличился с 2012 года более чем в пять раз. -0-