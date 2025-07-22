https://ria.ru/20250722/uregulirovanie-2030591125.html
В Кремле назвали урегулирование на Украине сложной темой
В Кремле назвали урегулирование на Украине сложной темой - РИА Новости, 22.07.2025
В Кремле назвали урегулирование на Украине сложной темой
Тема украинского урегулирования настолько сложная, что достижение договоренностей об обменах или возвращении тел погибших – это уже результативно, заявил... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:45:00+03:00
2025-07-22T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Тема украинского урегулирования настолько сложная, что достижение договоренностей об обменах или возвращении тел погибших – это уже результативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренности об обменах или о возвращении тел погибших – это уже результативность", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, каких результатов ожидают в Кремле от третьего раунда переговоров.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, сказал РИА Новости один из организаторов переговоров.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
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украина, дмитрий песков, россия, в мире, москва
Украина, Дмитрий Песков, Россия, В мире, Москва
В Кремле назвали урегулирование на Украине сложной темой
Песков назвал урегулирование на Украине сложной темой