https://ria.ru/20250722/ural-2030561875.html

На Урале подростков будут судить за поджог оборудования "Мегафона"

На Урале подростков будут судить за поджог оборудования "Мегафона" - РИА Новости, 22.07.2025

На Урале подростков будут судить за поджог оборудования "Мегафона"

Уральская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело пятерых подростков из Красноуральска, обвиняемых в поджоге оборудования "Мегафона" и покушении РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T10:41:00+03:00

2025-07-22T10:41:00+03:00

2025-07-22T12:09:00+03:00

происшествия

красноуральск

свердловская область

мегафон

урал

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ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело пятерых подростков из Красноуральска, обвиняемых в поджоге оборудования "Мегафона" и покушении на теракт на железной дороге в Свердловской области, сообщила пресс-служба надзорного ведомства."Уральской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти несовершеннолетних жителей Красноуральска. Они обвиняются по статьям о теракте, покушении на теракт", – говорится в сообщении.По версии следствия, в июле 2024 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы и по заказу спецслужб иностранных государств за деньги, "с целью устрашения населения, дестабилизации деятельности органов власти", совершили поджог электросвязи базовой станции с оборудованием цифровой сотовой связи в Красноуральске."В результате публичному акционерному обществу "Мегафон" причинен ущерб в размере около 350 тысяч рублей", – уточнили в ведомстве.Также они подыскали новый объект для теракта – железнодорожный локомотив, тепловоз, принадлежащий АО "Святогор", подчеркнули в пресс-службе. "Однако, прибыв на территорию железнодорожного цеха, довести преступление до конца не смогли поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", – добавили там.Уголовное дело направили в Центральный окружной военный суд для рассмотрения.В Центральном МСУТ СК РФ напомнили, что действия террористического характера влекут за собой уголовную ответственность - вплоть до пожизненного лишения свободы."Спецслужбы иностранных государств активно вербуют, особенно молодежь, через социальные сети и популярные мессенджеры для участия в незаконной деятельности. Злоупотребляя их наивностью, вербовщики склоняют жертв к совершению серьезных преступлений, за которые предусмотрены строгие наказания", - подчеркнули в ведомстве.Следствие в целях предотвращения провокаций со стороны интернет-злоумышленников рекомендует проявлять осмотрительность в онлайн-среде, быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

https://ria.ru/20250722/podzhog-2030535383.html

https://ria.ru/20250718/podzhog-2029939909.html

красноуральск

свердловская область

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происшествия, красноуральск, свердловская область, мегафон, урал