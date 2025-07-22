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Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с Россией - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 22.07.2025 (обновлено: 12:28 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/umerov-2030585583.html
Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с Россией
Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с Россией - РИА Новости, 22.07.2025
Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с Россией
Украинскую делегацию на переговорах с Россией возглавит экс-министр обороны, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, в ее состав... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:25:00+03:00
2025-07-22T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
владимир зеленский
рустем умеров
в мире
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Украинскую делегацию на переговорах с Россией возглавит экс-министр обороны, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, в ее состав войдут также представители украинской разведки, МИД и офиса Зеленского, заявил Владимир Зеленский. Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве. "Поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и офиса президента", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. В субботу Зеленский заявлял, что Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на этой неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030555163.html
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россия, украина, москва, владимир зеленский, рустем умеров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, В мире
Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с Россией

Зеленский: делегацию Киева на переговорах с РФ возглавит Рустем Умеров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Украинскую делегацию на переговорах с Россией возглавит экс-министр обороны, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, в ее состав войдут также представители украинской разведки, МИД и офиса Зеленского, заявил Владимир Зеленский.
Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Рогов назвал заявление Зеленского о переговорах с Россией имитацией
Вчера, 10:16
"Поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и офиса президента", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
В субботу Зеленский заявлял, что Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на этой неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Киев умоляет о срочных переговорах: к концу года все будет кончено
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийРустем УмеровВ мире
 
 
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