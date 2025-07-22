https://ria.ru/20250722/umerov-2030585583.html
Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с Россией
Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с Россией - РИА Новости, 22.07.2025
Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с Россией
Украинскую делегацию на переговорах с Россией возглавит экс-министр обороны, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, в ее состав... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:25:00+03:00
2025-07-22T12:25:00+03:00
2025-07-22T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
владимир зеленский
рустем умеров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020500015_0:138:2790:1707_1920x0_80_0_0_60221e8be5f3fc1d9dfdfabd5fb178bb.jpg
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Украинскую делегацию на переговорах с Россией возглавит экс-министр обороны, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, в ее состав войдут также представители украинской разведки, МИД и офиса Зеленского, заявил Владимир Зеленский. Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве. "Поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и офиса президента", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. В субботу Зеленский заявлял, что Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на этой неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030555163.html
https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020500015_0:0:2480:1859_1920x0_80_0_0_04d4dfbdc3ef79a15906448d99c3f5d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, москва, владимир зеленский, рустем умеров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, В мире
Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с Россией
Зеленский: делегацию Киева на переговорах с РФ возглавит Рустем Умеров