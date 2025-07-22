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Суд приговорил к 13 годам стрелка из "Айдара"* - РИА Новости, 22.07.2025
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12:37 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/ukrainets-2030587764.html
Суд приговорил к 13 годам стрелка из "Айдара"*
Суд приговорил к 13 годам стрелка из "Айдара"* - РИА Новости, 22.07.2025
Суд приговорил к 13 годам стрелка из "Айдара"*
Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины Ярослава Черняка, служившего стрелком-санитаром в запрещенной в РФ... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:37:00+03:00
2025-07-22T12:37:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины Ярослава Черняка, служившего стрелком-санитаром в запрещенной в РФ террористической организации "Айдар"*, сообщил журналистам представитель суда. По его данным, 23 июля 2024 года Черняк вступил в состав "Айдара"* и уехал к месту временной дислокации подразделения в город Дружковка Константиновского района ДНР. Там его назначили на должность стрелка-санитара, выдали обмундирование, оружие и боеприпасы. До ноября Черняк выполнял различные задачи в пунктах временной дислокации батальона и непосредственно принимал участие в боевых действиях. Уголовное дело было возбуждено по статье об участии в деятельности террористической организации. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства. Приговор в законную силу еще не вступил.* запрещенная в РФ террористическая организация
https://ria.ru/20250530/dnr-2019966408.html
https://ria.ru/20250311/sud-2004370104.html
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происшествия, украина, россия, дружковка, ростов
Происшествия, Украина, Россия, Дружковка, Ростов
Суд приговорил к 13 годам стрелка из "Айдара"*

Украинский стрелок-санитар из "Айдара" Черняк получил 13 лет колонии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины Ярослава Черняка, служившего стрелком-санитаром в запрещенной в РФ террористической организации "Айдар"*, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, 23 июля 2024 года Черняк вступил в состав "Айдара"* и уехал к месту временной дислокации подразделения в город Дружковка Константиновского района ДНР. Там его назначили на должность стрелка-санитара, выдали обмундирование, оружие и боеприпасы. До ноября Черняк выполнял различные задачи в пунктах временной дислокации батальона и непосредственно принимал участие в боевых действиях.
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Уголовное дело было возбуждено по статье об участии в деятельности террористической организации.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства.
Приговор в законную силу еще не вступил.
* запрещенная в РФ террористическая организация
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