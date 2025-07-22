https://ria.ru/20250722/ukraina-2030732915.html

В Раде рассказали о последствиях отмены независимости НАБУ и САП

В Раде рассказали о последствиях отмены независимости НАБУ и САП - РИА Новости, 22.07.2025

В Раде рассказали о последствиях отмены независимости НАБУ и САП

Принятие закона об отмене независимости национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) ставит под РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T23:00:00+03:00

2025-07-22T23:00:00+03:00

2025-07-22T23:00:00+03:00

в мире

украина

иванна климпуш-цинцадзе

евросоюз

европейская солидарность

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Принятие закона об отмене независимости национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС, заявила глава комитета по вопросам интеграции Украины в Евросоюз, депутат оппозиционной партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе. Ранее во вторник украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что Рада поддержала законопроект, который фактически уничтожает независимость двух названных ведомств. "Сегодня власть продвигает в Раде закон, бьющий в самое сердце антикоррупционной системы. То, что создавалось годами, сейчас пытаются перечеркнуть в один день. Это не просто уничтожение институтов. Это уничтожение доверия, мечты, будущего. Каждая зеленая кнопка – это выстрел в спину народа. Это голос за полицейскую, недемократическую и несвободную Украину. Этот законопроект ставит под угрозу безвиз с ЕС", - приводит слова Климпуш-Цинцадзе партия "Европейская солидарность" в своем Telegram-канале. Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе" в июне 2022 года. Оно предоставляет возможность украинским водителям совершать перевозки по странам Евросоюза без получения визы, отменяет необходимость получать разрешения на транзит.

https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030606952.html

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в мире, украина, иванна климпуш-цинцадзе, евросоюз, европейская солидарность, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)