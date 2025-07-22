https://ria.ru/20250722/ukraina-2030709569.html

В украинских военкоматах забивают до смерти призывников, заявили в Раде

В украинских военкоматах забивают до смерти призывников, заявили в Раде - РИА Новости, 22.07.2025

В украинских военкоматах забивают до смерти призывников, заявили в Раде

Сотрудники военкоматов на Украине ежедневно забивают до смерти насильно мобилизованных мужчин призывного возраста или не оказывают им вовремя медицинскую... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:25:00+03:00

2025-07-22T19:25:00+03:00

2025-07-22T19:25:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине ежедневно забивают до смерти насильно мобилизованных мужчин призывного возраста или не оказывают им вовремя медицинскую помощь, сообщила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход. "Президент, (новый премьер Юлия) Свириденко и (новый глава минобороны Денис) Шмыгаль сказали, что проблем с мобилизацией нет. Это как детки, знаете, когда ребенок чего-то боится, он закрывает глазки, и считает, что этого нет. Это такая защитная реакция. Относительно действий ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), ничего не меняется, более того, они становятся еще более жестокие. Сколько у нас уже случаев, когда забивают до смерти или не оказывают медицинскую помощь вовремя и люди умирают? Это происходит ежедневно по все Украине. Никто ничего не хочет решать, потому что это вопрос больших денег", - заявила Скороход в интервью на YouTube-канале украинской журналистки Ланы Шевчук. По словам депутата, в понедельник к ней обратилась женщина, сына которой на остановке избили, применили к нему газовый баллончик, отправили в военкомат, где за час определили годным и отправили на полигон. У другой женщины забрали забронированного сына и также избили. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250717/korgi-2029706571.html

https://ria.ru/20250720/kiev-2030226183.html

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в мире, украина, анна скороход, верховная рада украины, вооруженные силы украины