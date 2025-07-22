https://ria.ru/20250722/ukraina-2030652086.html
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 22.07.2025
В Сумах прогремели взрывы
Новые взрывы прогремели во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:19:00+03:00
2025-07-22T16:19:00+03:00
2025-07-22T16:19:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новые взрывы прогремели во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога. "В Сумах снова прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее украинские СМИ уже сообщали о нескольких взрывах в Сумах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сумы, украина, вооруженные силы украины, сумская область
В мире, Сумы, Украина, Вооруженные силы Украины, Сумская область
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах на севере Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы