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Песков не стал оценивать сроки выхода на договоренности по урегулированию
Песков не стал оценивать сроки выхода на договоренности по урегулированию - РИА Новости, 22.07.2025
Песков не стал оценивать сроки выхода на договоренности по урегулированию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать сроки возможного выхода на договоренности по украинскому урегулированию, подчеркнув, что это... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:45:00+03:00
2025-07-22T12:45:00+03:00
2025-07-22T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать сроки возможного выхода на договоренности по украинскому урегулированию, подчеркнув, что это зависит от множества факторов. "Я бы не стал оценивать вообще потенциальные сроки. Это зависит от множества факторов, и сейчас любые прогнозы будут ошибочными", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, сказал РИА Новости один из организаторов переговоров.
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украина, россия, москва, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Песков
Песков не стал оценивать сроки выхода на договоренности по урегулированию
Песков не стал оценивать сроки выхода на соглашения по урегулированию с Киевом