https://ria.ru/20250722/ukraina-2030590997.html

Песков не стал оценивать сроки выхода на договоренности по урегулированию

Песков не стал оценивать сроки выхода на договоренности по урегулированию - РИА Новости, 22.07.2025

Песков не стал оценивать сроки выхода на договоренности по урегулированию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать сроки возможного выхода на договоренности по украинскому урегулированию, подчеркнув, что это... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:45:00+03:00

2025-07-22T12:45:00+03:00

2025-07-22T12:45:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать сроки возможного выхода на договоренности по украинскому урегулированию, подчеркнув, что это зависит от множества факторов. "Я бы не стал оценивать вообще потенциальные сроки. Это зависит от множества факторов, и сейчас любые прогнозы будут ошибочными", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, сказал РИА Новости один из организаторов переговоров.

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украина, россия, москва, дмитрий песков