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Песков не стал оценивать сроки выхода на договоренности по урегулированию - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030590997.html
Песков не стал оценивать сроки выхода на договоренности по урегулированию
Песков не стал оценивать сроки выхода на договоренности по урегулированию - РИА Новости, 22.07.2025
Песков не стал оценивать сроки выхода на договоренности по урегулированию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать сроки возможного выхода на договоренности по украинскому урегулированию, подчеркнув, что это... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:45:00+03:00
2025-07-22T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать сроки возможного выхода на договоренности по украинскому урегулированию, подчеркнув, что это зависит от множества факторов. "Я бы не стал оценивать вообще потенциальные сроки. Это зависит от множества факторов, и сейчас любые прогнозы будут ошибочными", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, сказал РИА Новости один из организаторов переговоров.
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украина, россия, москва, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Песков
Песков не стал оценивать сроки выхода на договоренности по урегулированию

Песков не стал оценивать сроки выхода на соглашения по урегулированию с Киевом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать сроки возможного выхода на договоренности по украинскому урегулированию, подчеркнув, что это зависит от множества факторов.
"Я бы не стал оценивать вообще потенциальные сроки. Это зависит от множества факторов, и сейчас любые прогнозы будут ошибочными", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, сказал РИА Новости один из организаторов переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Киев умоляет о срочных переговорах: к концу года все будет кончено
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМоскваДмитрий Песков
 
 
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