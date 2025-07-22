https://ria.ru/20250722/ukraina-2030572143.html

Премьер Украины оценила ситуацию с наращиванием производства оружия

Премьер Украины оценила ситуацию с наращиванием производства оружия - РИА Новости, 22.07.2025

Премьер Украины оценила ситуацию с наращиванием производства оружия

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что у страны небольшое окно возможностей для наращивания производства оружия. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:31:00+03:00

2025-07-22T11:31:00+03:00

2025-07-22T11:31:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что у страны небольшое окно возможностей для наращивания производства оружия. "Главной задачей Свириденко будет нарастить внутреннее производство оружия... Но она дала понять, что, с учетом срочного характера... (конфликта - ред.) окно возможностей "будет очень небольшим", - сообщает агентство Блумберг, которому Свириденко дала интервью. По данным агентства, новое украинское правительство также будет добиваться сотрудничества с США по приобретению оружия и его совместному производству. По словам Свириденко, США могут расположить на своей территории заводы для производства БПЛА для Украины. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что всего 40% оружия, используемого ВСУ на фронте, произведено на Украине. На полях саммита НАТО в Гааге он выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030564530.html

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украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире