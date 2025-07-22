https://ria.ru/20250722/ukraina-2030572143.html
Премьер Украины оценила ситуацию с наращиванием производства оружия
Премьер Украины оценила ситуацию с наращиванием производства оружия - РИА Новости, 22.07.2025
Премьер Украины оценила ситуацию с наращиванием производства оружия
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что у страны небольшое окно возможностей для наращивания производства оружия. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:31:00+03:00
2025-07-22T11:31:00+03:00
2025-07-22T11:31:00+03:00
украина
россия
сша
владимир зеленский
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029710320_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_7145efbc10833f6e00080db4dc0bfa4f.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что у страны небольшое окно возможностей для наращивания производства оружия. "Главной задачей Свириденко будет нарастить внутреннее производство оружия... Но она дала понять, что, с учетом срочного характера... (конфликта - ред.) окно возможностей "будет очень небольшим", - сообщает агентство Блумберг, которому Свириденко дала интервью. По данным агентства, новое украинское правительство также будет добиваться сотрудничества с США по приобретению оружия и его совместному производству. По словам Свириденко, США могут расположить на своей территории заводы для производства БПЛА для Украины. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что всего 40% оружия, используемого ВСУ на фронте, произведено на Украине. На полях саммита НАТО в Гааге он выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030564530.html
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030543348.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029710320_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93f48538b45db0eb409fabf851ac3ce0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Премьер Украины оценила ситуацию с наращиванием производства оружия
Премьер Украины Свириденко: у страны немного возможностей для развития ВПК