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Премьер Украины оценила ситуацию с наращиванием производства оружия - РИА Новости, 22.07.2025
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11:31 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030572143.html
Премьер Украины оценила ситуацию с наращиванием производства оружия
Премьер Украины оценила ситуацию с наращиванием производства оружия - РИА Новости, 22.07.2025
Премьер Украины оценила ситуацию с наращиванием производства оружия
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что у страны небольшое окно возможностей для наращивания производства оружия. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:31:00+03:00
2025-07-22T11:31:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что у страны небольшое окно возможностей для наращивания производства оружия. "Главной задачей Свириденко будет нарастить внутреннее производство оружия... Но она дала понять, что, с учетом срочного характера... (конфликта - ред.) окно возможностей "будет очень небольшим", - сообщает агентство Блумберг, которому Свириденко дала интервью. По данным агентства, новое украинское правительство также будет добиваться сотрудничества с США по приобретению оружия и его совместному производству. По словам Свириденко, США могут расположить на своей территории заводы для производства БПЛА для Украины. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что всего 40% оружия, используемого ВСУ на фронте, произведено на Украине. На полях саммита НАТО в Гааге он выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030564530.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Премьер Украины оценила ситуацию с наращиванием производства оружия

Премьер Украины Свириденко: у страны немного возможностей для развития ВПК

© AP Photo / Vadym SarakhanЮлия Свириденко
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что у страны небольшое окно возможностей для наращивания производства оружия.
"Главной задачей Свириденко будет нарастить внутреннее производство оружия... Но она дала понять, что, с учетом срочного характера... (конфликта - ред.) окно возможностей "будет очень небольшим", - сообщает агентство Блумберг, которому Свириденко дала интервью.
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По данным агентства, новое украинское правительство также будет добиваться сотрудничества с США по приобретению оружия и его совместному производству. По словам Свириденко, США могут расположить на своей территории заводы для производства БПЛА для Украины.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что всего 40% оружия, используемого ВСУ на фронте, произведено на Украине. На полях саммита НАТО в Гааге он выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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