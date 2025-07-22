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Шмыгаль спрогнозировал сумму расходов на оборону Украины в 2026 году
Шмыгаль спрогнозировал сумму расходов на оборону Украины в 2026 году - РИА Новости, 22.07.2025
Шмыгаль спрогнозировал сумму расходов на оборону Украины в 2026 году
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киеву на оборону в следующем году потребуется не менее 120 миллиардов долларов, половину этих денег надеется... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T10:59:00+03:00
2025-07-22T10:59:00+03:00
2025-07-22T10:59:00+03:00
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денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киеву на оборону в следующем году потребуется не менее 120 миллиардов долларов, половину этих денег надеется привлечь при поддержке Запада. "В следующем году потребуется не менее 120 миллиардов долларов на оборону. Работаем с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников. Уже ведем предметные переговоры с членами ЕС и НАТО", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Накануне Шмыгаль на встрече группы формата "Рамштайн" стал просить 6 миллиардов долларов для покрытия дефицита средств для военных закупок в этом году. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что всего 40% оружия, используемого ВСУ на фронте, произведено на Украине. На полях саммита НАТО в Гааге он выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Шмыгаль спрогнозировал сумму расходов на оборону Украины в 2026 году
Минобороны Украины: стране нужно не менее $120 млрд на оборону в 2026 г