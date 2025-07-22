Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg назвал ахиллесову пяту Украины - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:19 22.07.2025 (обновлено: 09:24 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030543348.html
Bloomberg назвал ахиллесову пяту Украины
Bloomberg назвал ахиллесову пяту Украины - РИА Новости, 22.07.2025
Bloomberg назвал ахиллесову пяту Украины
Коррупция остается ахиллесовой пятой Украины, а проводимые властями меры в отношении представителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) могут оказать... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:19:00+03:00
2025-07-22T09:24:00+03:00
украина
европа
россия
алексей гончаренко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Коррупция остается ахиллесовой пятой Украины, а проводимые властями меры в отношении представителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) могут оказать прямое разрушительное воздействие на военные усилия страны на фоне просьб к налогоплательщикам по всей Европе дополнительно выделять десятки миллиардов евро на её оборону, считает колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. "Это всегда плохой знак, когда правительства, обвиняемые в коррупции, устраивают облавы на агентства и активистов, пытающихся привлечь их к ответственности ... (Украина - ред.) не может себе этого позволить, поскольку просит налогоплательщиков по всей Европе дополнительно выделять десятки миллиардов евро на её оборону", - пишет автор статьи. По мнению Чемпиона, прошедшие на Украине обыски - лишь часть формирующейся тенденции. При этом он напомнил об обысках и преследованиях на Украине антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. "Его (Шабунина) арест, несмотря на отрицания правительства, был политически мотивированным. Как и понедельничные обыски, которые символизируют более масштабную проблему, которая вскоре может оказать прямое разрушительное воздействие на военные усилия страны", - говорится в статье. Как отмечает колумнист, все это произошло после дела НАБУ против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции. "Коррупция остаётся ахиллесовой пятой этой страны (Украины - ред.)", - пишет Чемпион, отмечая, что коррупция в стране угрожает европейской помощи в поставках оружия. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в бюро являются ответом режима Владимира Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030529083.html
https://ria.ru/20250722/amerika-2030521455.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, европа, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, в мире
Украина, Европа, Россия, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине
Bloomberg назвал ахиллесову пяту Украины

Bloomberg: облавы Киева на представителей НАБУ могут лишить его помощи Европы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Коррупция остается ахиллесовой пятой Украины, а проводимые властями меры в отношении представителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) могут оказать прямое разрушительное воздействие на военные усилия страны на фоне просьб к налогоплательщикам по всей Европе дополнительно выделять десятки миллиардов евро на её оборону, считает колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион.
"Это всегда плохой знак, когда правительства, обвиняемые в коррупции, устраивают облавы на агентства и активистов, пытающихся привлечь их к ответственности ... (Украина - ред.) не может себе этого позволить, поскольку просит налогоплательщиков по всей Европе дополнительно выделять десятки миллиардов евро на её оборону", - пишет автор статьи.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
"Это неизбежно": в США забили тревогу из-за ситуации на Украине
Вчера, 05:28
По мнению Чемпиона, прошедшие на Украине обыски - лишь часть формирующейся тенденции. При этом он напомнил об обысках и преследованиях на Украине антикоррупционного активиста Виталия Шабунина.
"Его (Шабунина) арест, несмотря на отрицания правительства, был политически мотивированным. Как и понедельничные обыски, которые символизируют более масштабную проблему, которая вскоре может оказать прямое разрушительное воздействие на военные усилия страны", - говорится в статье.
Как отмечает колумнист, все это произошло после дела НАБУ против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции.
"Коррупция остаётся ахиллесовой пятой этой страны (Украины - ред.)", - пишет Чемпион, отмечая, что коррупция в стране угрожает европейской помощи в поставках оружия.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в бюро являются ответом режима Владимира Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
"Она вынудила": на Западе раскрыли, как Россия мешает США на Украине
Вчера, 02:31
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвропаРоссияАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала