https://ria.ru/20250722/ukraina-2030543348.html

Bloomberg назвал ахиллесову пяту Украины

Bloomberg назвал ахиллесову пяту Украины - РИА Новости, 22.07.2025

Bloomberg назвал ахиллесову пяту Украины

Коррупция остается ахиллесовой пятой Украины, а проводимые властями меры в отношении представителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) могут оказать... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T09:19:00+03:00

2025-07-22T09:19:00+03:00

2025-07-22T09:24:00+03:00

украина

европа

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алексей гончаренко

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Коррупция остается ахиллесовой пятой Украины, а проводимые властями меры в отношении представителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) могут оказать прямое разрушительное воздействие на военные усилия страны на фоне просьб к налогоплательщикам по всей Европе дополнительно выделять десятки миллиардов евро на её оборону, считает колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. "Это всегда плохой знак, когда правительства, обвиняемые в коррупции, устраивают облавы на агентства и активистов, пытающихся привлечь их к ответственности ... (Украина - ред.) не может себе этого позволить, поскольку просит налогоплательщиков по всей Европе дополнительно выделять десятки миллиардов евро на её оборону", - пишет автор статьи. По мнению Чемпиона, прошедшие на Украине обыски - лишь часть формирующейся тенденции. При этом он напомнил об обысках и преследованиях на Украине антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. "Его (Шабунина) арест, несмотря на отрицания правительства, был политически мотивированным. Как и понедельничные обыски, которые символизируют более масштабную проблему, которая вскоре может оказать прямое разрушительное воздействие на военные усилия страны", - говорится в статье. Как отмечает колумнист, все это произошло после дела НАБУ против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции. "Коррупция остаётся ахиллесовой пятой этой страны (Украины - ред.)", - пишет Чемпион, отмечая, что коррупция в стране угрожает европейской помощи в поставках оружия. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в бюро являются ответом режима Владимира Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030529083.html

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украина, европа, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, в мире