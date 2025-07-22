На Западе забили тревогу из-за сокрушительных ударов России по ВСУ
MWM: ВС России нанесли сокрушительные удары по объектам ВСУ
Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли сокрушительные удары по объектам ВСУ, пишет Military Watch Magazine.
"Российские беспилотники и ракетные удары были особенно разрушительными из-за сильного истощения ПВО Украины", — говорится в публикации.
"Российские беспилотники и ракетные удары были особенно разрушительными из-за сильного истощения ПВО Украины", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что в результате ударов были уничтожены системы ПВО C-300 и Patriot, осложнив ситуацию для ВСУ.
Издание пишет, что уничтожение Patriot представляет собой серьезный удар по возможностям противовоздушной обороны Украины, особенно в то время, когда другие страны сталкиваются с серьезной нехваткой этих систем и не в состоянии легко восполнить потери Киева.
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска поразили в зоне спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot.
Издание пишет, что уничтожение Patriot представляет собой серьезный удар по возможностям противовоздушной обороны Украины, особенно в то время, когда другие страны сталкиваются с серьезной нехваткой этих систем и не в состоянии легко восполнить потери Киева.
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска поразили в зоне спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot.