https://ria.ru/20250722/ukraina-2030542624.html

На Западе забили тревогу из-за сокрушительных ударов России по ВСУ

На Западе забили тревогу из-за сокрушительных ударов России по ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025

На Западе забили тревогу из-за сокрушительных ударов России по ВСУ

Российские военные нанесли сокрушительные удары по объектам ВСУ, пишет Military Watch Magazine."Российские беспилотники и ракетные удары были особенно... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T09:12:00+03:00

2025-07-22T09:12:00+03:00

2025-07-22T15:02:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли сокрушительные удары по объектам ВСУ, пишет Military Watch Magazine."Российские беспилотники и ракетные удары были особенно разрушительными из-за сильного истощения ПВО Украины", — говорится в публикации. В статье отмечается, что в результате ударов были уничтожены системы ПВО C-300 и Patriot, осложнив ситуацию для ВСУ. Издание пишет, что уничтожение Patriot представляет собой серьезный удар по возможностям противовоздушной обороны Украины, особенно в то время, когда другие страны сталкиваются с серьезной нехваткой этих систем и не в состоянии легко восполнить потери Киева. Накануне Минобороны сообщило, что российские войска поразили в зоне спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot.

https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030539582.html

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