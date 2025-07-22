Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за сокрушительных ударов России по ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 22.07.2025 (обновлено: 15:02 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030542624.html
На Западе забили тревогу из-за сокрушительных ударов России по ВСУ
На Западе забили тревогу из-за сокрушительных ударов России по ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025
На Западе забили тревогу из-за сокрушительных ударов России по ВСУ
Российские военные нанесли сокрушительные удары по объектам ВСУ, пишет Military Watch Magazine."Российские беспилотники и ракетные удары были особенно... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:12:00+03:00
2025-07-22T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946145381_0:47:2200:1285_1920x0_80_0_0_e16181d8f13b44f293d5c1346dcd0232.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли сокрушительные удары по объектам ВСУ, пишет Military Watch Magazine."Российские беспилотники и ракетные удары были особенно разрушительными из-за сильного истощения ПВО Украины", — говорится в публикации. В статье отмечается, что в результате ударов были уничтожены системы ПВО C-300 и Patriot, осложнив ситуацию для ВСУ. Издание пишет, что уничтожение Patriot представляет собой серьезный удар по возможностям противовоздушной обороны Украины, особенно в то время, когда другие страны сталкиваются с серьезной нехваткой этих систем и не в состоянии легко восполнить потери Киева. Накануне Минобороны сообщило, что российские войска поразили в зоне спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot.
https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030539582.html
https://ria.ru/20250722/merts-2030586177.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946145381_256:0:2107:1388_1920x0_80_0_0_698cbf5f1346f676d288318c366d19d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
На Западе забили тревогу из-за сокрушительных ударов России по ВСУ

MWM: ВС России нанесли сокрушительные удары по объектам ВСУ

© РИА Новости / Минобороны России Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М"
 Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Минобороны России
Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли сокрушительные удары по объектам ВСУ, пишет Military Watch Magazine.

"Российские беспилотники и ракетные удары были особенно разрушительными из-за сильного истощения ПВО Украины", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Зеленский неожиданно набросился на ЕС
Вчера, 08:18
В статье отмечается, что в результате ударов были уничтожены системы ПВО C-300 и Patriot, осложнив ситуацию для ВСУ.

Издание пишет, что уничтожение Patriot представляет собой серьезный удар по возможностям противовоздушной обороны Украины, особенно в то время, когда другие страны сталкиваются с серьезной нехваткой этих систем и не в состоянии легко восполнить потери Киева.

Накануне Минобороны сообщило, что российские войска поразили в зоне спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Мерц сделал новое заявление о конфликте на Украине
Вчера, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала