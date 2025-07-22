Конфликт на Украине может стать ответственностью Трампа, пишут СМИ
Bloomberg: Украина может стать для Трампа тем же, чем Афганистан для Байдена
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинский конфликт может стать для президента США Дональда Трампа тем же, чем война в Афганистане стала для его предшественника Джо Байдена, передает агентство Блумберг.
"На первый взгляд, американская вовлеченность на Украине имеет мало общего с 20-летней войной в Афганистане... Однако для президента Дональда Трампа есть сходства: разрешение конфликта оказывается непростой задачей, и чем дольше это продолжается, тем выше риск того, что он будет нести ответственность - а возможно, и вину", - передает агентство.
Как отмечается, более глубокое втягивание Трампа в украинский конфликт может вызвать гнев его сторонников из движения "Сделать Америку снова великой" (MAGA). Но если президент будет наблюдать за продвижением России и при этом не предоставлять при этом дополнительную помощь Украине, он может столкнуться с обвинениями в том, что сделал недостаточно, пишет агентство.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Ряд политиков в США называли уход американских войск из Афганистана позорным паническим бегством. Усилия США по формированию проправительственного ополчения на севере Афганистана завершились провалом из-за привлечения в эти формирования бандитов и маргиналов, ранее сообщала газета New York Times со ссылкой на результаты собственного расследования в регионе.