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Конфликт на Украине может стать ответственностью Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:39 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030536608.html
Конфликт на Украине может стать ответственностью Трампа, пишут СМИ
Конфликт на Украине может стать ответственностью Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2025
Конфликт на Украине может стать ответственностью Трампа, пишут СМИ
Украинский конфликт может стать для президента США Дональда Трампа тем же, чем война в Афганистане стала для его предшественника Джо Байдена, передает агентство РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T07:39:00+03:00
2025-07-22T07:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
афганистан
сша
украина
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинский конфликт может стать для президента США Дональда Трампа тем же, чем война в Афганистане стала для его предшественника Джо Байдена, передает агентство Блумберг. "На первый взгляд, американская вовлеченность на Украине имеет мало общего с 20-летней войной в Афганистане... Однако для президента Дональда Трампа есть сходства: разрешение конфликта оказывается непростой задачей, и чем дольше это продолжается, тем выше риск того, что он будет нести ответственность - а возможно, и вину", - передает агентство. Как отмечается, более глубокое втягивание Трампа в украинский конфликт может вызвать гнев его сторонников из движения "Сделать Америку снова великой" (MAGA). Но если президент будет наблюдать за продвижением России и при этом не предоставлять при этом дополнительную помощь Украине, он может столкнуться с обвинениями в том, что сделал недостаточно, пишет агентство. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Ряд политиков в США называли уход американских войск из Афганистана позорным паническим бегством. Усилия США по формированию проправительственного ополчения на севере Афганистана завершились провалом из-за привлечения в эти формирования бандитов и маргиналов, ранее сообщала газета New York Times со ссылкой на результаты собственного расследования в регионе.
https://ria.ru/20250722/tramp-2030526866.html
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030529083.html
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в мире, афганистан, сша, украина, дональд трамп, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Афганистан, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден
Конфликт на Украине может стать ответственностью Трампа, пишут СМИ

Bloomberg: Украина может стать для Трампа тем же, чем Афганистан для Байдена

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинский конфликт может стать для президента США Дональда Трампа тем же, чем война в Афганистане стала для его предшественника Джо Байдена, передает агентство Блумберг.
"На первый взгляд, американская вовлеченность на Украине имеет мало общего с 20-летней войной в Афганистане... Однако для президента Дональда Трампа есть сходства: разрешение конфликта оказывается непростой задачей, и чем дольше это продолжается, тем выше риск того, что он будет нести ответственность - а возможно, и вину", - передает агентство.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Трамп хочет дистанцироваться от конфликта на Украине, заявил Болтон
Вчера, 04:32
Как отмечается, более глубокое втягивание Трампа в украинский конфликт может вызвать гнев его сторонников из движения "Сделать Америку снова великой" (MAGA). Но если президент будет наблюдать за продвижением России и при этом не предоставлять при этом дополнительную помощь Украине, он может столкнуться с обвинениями в том, что сделал недостаточно, пишет агентство.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Ряд политиков в США называли уход американских войск из Афганистана позорным паническим бегством. Усилия США по формированию проправительственного ополчения на севере Афганистана завершились провалом из-за привлечения в эти формирования бандитов и маргиналов, ранее сообщала газета New York Times со ссылкой на результаты собственного расследования в регионе.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
"Это неизбежно": в США забили тревогу из-за ситуации на Украине
Вчера, 05:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАфганистанСШАУкраинаДональд ТрампДжо Байден
 
 
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