https://ria.ru/20250722/ukraina-2030536608.html

Конфликт на Украине может стать ответственностью Трампа, пишут СМИ

Конфликт на Украине может стать ответственностью Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2025

Конфликт на Украине может стать ответственностью Трампа, пишут СМИ

Украинский конфликт может стать для президента США Дональда Трампа тем же, чем война в Афганистане стала для его предшественника Джо Байдена, передает агентство РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T07:39:00+03:00

2025-07-22T07:39:00+03:00

2025-07-22T07:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинский конфликт может стать для президента США Дональда Трампа тем же, чем война в Афганистане стала для его предшественника Джо Байдена, передает агентство Блумберг. "На первый взгляд, американская вовлеченность на Украине имеет мало общего с 20-летней войной в Афганистане... Однако для президента Дональда Трампа есть сходства: разрешение конфликта оказывается непростой задачей, и чем дольше это продолжается, тем выше риск того, что он будет нести ответственность - а возможно, и вину", - передает агентство. Как отмечается, более глубокое втягивание Трампа в украинский конфликт может вызвать гнев его сторонников из движения "Сделать Америку снова великой" (MAGA). Но если президент будет наблюдать за продвижением России и при этом не предоставлять при этом дополнительную помощь Украине, он может столкнуться с обвинениями в том, что сделал недостаточно, пишет агентство. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Ряд политиков в США называли уход американских войск из Афганистана позорным паническим бегством. Усилия США по формированию проправительственного ополчения на севере Афганистана завершились провалом из-за привлечения в эти формирования бандитов и маргиналов, ранее сообщала газета New York Times со ссылкой на результаты собственного расследования в регионе.

https://ria.ru/20250722/tramp-2030526866.html

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030529083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, сша, украина, дональд трамп, джо байден