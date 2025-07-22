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ВСУ подготовили резерв из иностранных военных, заявили в подполье - РИА Новости, 22.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:33 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030536217.html
ВСУ подготовили резерв из иностранных военных, заявили в подполье
ВСУ подготовили резерв из иностранных военных, заявили в подполье - РИА Новости, 22.07.2025
ВСУ подготовили резерв из иностранных военных, заявили в подполье
Командование ВСУ подготовило резерв из около 65 тысяч военных, обученных иностранными специалистами, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T07:33:00+03:00
2025-07-22T07:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Командование ВСУ подготовило резерв из около 65 тысяч военных, обученных иностранными специалистами, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Один из источников считает, что ВСУ подготовили больше, чем 15 бригад, про которые говорил (Владимир) Зеленский. Общее число резервных войск не менее 65 тысяч", - рассказал Лебедев. Он отметил, что украинский резерв преимущественно будет специализироваться на применении современных технологий ведения боевых действий, а его подготовкой занимаются иностранные военные. "Многих учат работе с БПЛА и применению искусственного интеллекта при массированных атаках роем. Вообще этот резерв очень технологичен и постоянно обучается новым методам ведения войны. Тренируют англоязычные военные, явно кадровые, а не наемники", - добавил Лебедев.
https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030482662.html
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в мире, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВСУ подготовили резерв из иностранных военных, заявили в подполье

ВСУ подготовили резерв из 65 тысяч иностранных военных

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Командование ВСУ подготовило резерв из около 65 тысяч военных, обученных иностранными специалистами, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Один из источников считает, что ВСУ подготовили больше, чем 15 бригад, про которые говорил (Владимир) Зеленский. Общее число резервных войск не менее 65 тысяч", - рассказал Лебедев.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
"Надвигающаяся катастрофа". Зеленскому сделали мрачное предупреждение
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Он отметил, что украинский резерв преимущественно будет специализироваться на применении современных технологий ведения боевых действий, а его подготовкой занимаются иностранные военные.
"Многих учат работе с БПЛА и применению искусственного интеллекта при массированных атаках роем. Вообще этот резерв очень технологичен и постоянно обучается новым методам ведения войны. Тренируют англоязычные военные, явно кадровые, а не наемники", - добавил Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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