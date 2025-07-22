https://ria.ru/20250722/ukraina-2030536217.html

ВСУ подготовили резерв из иностранных военных, заявили в подполье

ВСУ подготовили резерв из иностранных военных, заявили в подполье - РИА Новости, 22.07.2025

ВСУ подготовили резерв из иностранных военных, заявили в подполье

Командование ВСУ подготовило резерв из около 65 тысяч военных, обученных иностранными специалистами, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T07:33:00+03:00

2025-07-22T07:33:00+03:00

2025-07-22T07:33:00+03:00

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Командование ВСУ подготовило резерв из около 65 тысяч военных, обученных иностранными специалистами, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Один из источников считает, что ВСУ подготовили больше, чем 15 бригад, про которые говорил (Владимир) Зеленский. Общее число резервных войск не менее 65 тысяч", - рассказал Лебедев. Он отметил, что украинский резерв преимущественно будет специализироваться на применении современных технологий ведения боевых действий, а его подготовкой занимаются иностранные военные. "Многих учат работе с БПЛА и применению искусственного интеллекта при массированных атаках роем. Вообще этот резерв очень технологичен и постоянно обучается новым методам ведения войны. Тренируют англоязычные военные, явно кадровые, а не наемники", - добавил Лебедев.

https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030482662.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лебедев, вооруженные силы украины