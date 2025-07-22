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"Это неизбежно": в США забили тревогу из-за ситуации на Украине
"Это неизбежно": в США забили тревогу из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 22.07.2025
"Это неизбежно": в США забили тревогу из-за ситуации на Украине
Российская армия продолжает двигаться вперед, ее уже ничто не остановит, заявил геополитический аналитик Марк Слебода на YouTube. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T05:28:00+03:00
2025-07-22T05:28:00+03:00
2025-07-22T05:28:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российская армия продолжает двигаться вперед, ее уже ничто не остановит, заявил геополитический аналитик Марк Слебода на YouTube."Все происходит ровно так, как недавно описывали в Пентагоне. Наступление России как лава. Ее невозможно остановить. Она неумолимо движется вперед. И это неизбежно", — сказал он.Аналитик также объяснил, что ВСУ находятся на грани истощения, вместе со своими западными партнерами. По его словам, Россия закрепляет преимущество на фронте и аккуратно продвигается вперед.Российские военные продолжают наступление по всей линии фронта. По данным Минобороны на 21 июля, подразделения нанесли поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру комплектования ВСУ, пунктам временной дислокации в 142 регионах и другим военным объектам. Всего за стуки противник потерял 1070 человек убитыми.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 664 самолета, 283 вертолета, 70 702 беспилотника, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 259 танков и других бронемашин, 1 577 реактивных систем залпового огня, 27 576 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 38 402 единицы автомобильной техники.
https://ria.ru/20250722/novosti-2030527096.html
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В мире, Россия, Марк Слебода, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Украина, США
"Это неизбежно": в США забили тревогу из-за ситуации на Украине
Аналитик Слебода: наступление России невозможно остановить