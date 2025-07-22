https://ria.ru/20250722/ukraina-2030518777.html

"Нас ждет ликвидация": в США раскрыли, что Трамп задумал против Зеленского

"Нас ждет ликвидация": в США раскрыли, что Трамп задумал против Зеленского - РИА Новости, 22.07.2025

"Нас ждет ликвидация": в США раскрыли, что Трамп задумал против Зеленского

заявил бывший американский разведчик и геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T01:33:00+03:00

2025-07-22T01:33:00+03:00

2025-07-22T01:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В действительности 50 дней, которые президент США Дональд Трамп отвел на подписание мирного договора с Россией, необходимы для отстранения Зеленского и подготовки выборов на Украине, заявил бывший американский разведчик и геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube.“Я не верю, что поставки оружия, как и санкции, смогут на что-либо повлиять. И я думаю, что ключ к пониманию ситуации лежит в последней статье Сеймура Херша, в которой он говорит, что администрация Трампа активно добивается отстранения Владимира Зеленского от должности президента. <…> Поэтому что нас ждет, так это ликвидация правительства Зеленского и проведение выборов на Украине, которые приведут к формированию в стране такого кабинета министров, который сможет отвечать российским требованиям”, — сказал он.При этом, Риттер отметил, что к числу наиболее вероятных претендентов на пост президента не следует относить известного неонацистскими взглядами бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, кандидатура которого, как считает эксперт, однозначно не устроит Россию.На прошлой неделе американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, заявил, что на Украине готовится смена власти и Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.

https://ria.ru/20250721/ultimatum-2030283119.html

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030187520.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, скотт риттер, вооруженные силы украины