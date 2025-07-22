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"Нас ждет ликвидация": в США раскрыли, что Трамп задумал против Зеленского - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:33 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030518777.html
"Нас ждет ликвидация": в США раскрыли, что Трамп задумал против Зеленского
"Нас ждет ликвидация": в США раскрыли, что Трамп задумал против Зеленского - РИА Новости, 22.07.2025
"Нас ждет ликвидация": в США раскрыли, что Трамп задумал против Зеленского
заявил бывший американский разведчик и геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T01:33:00+03:00
2025-07-22T01:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
скотт риттер
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В действительности 50 дней, которые президент США Дональд Трамп отвел на подписание мирного договора с Россией, необходимы для отстранения Зеленского и подготовки выборов на Украине, заявил бывший американский разведчик и геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube.“Я не верю, что поставки оружия, как и санкции, смогут на что-либо повлиять. И я думаю, что ключ к пониманию ситуации лежит в последней статье Сеймура Херша, в которой он говорит, что администрация Трампа активно добивается отстранения Владимира Зеленского от должности президента. &lt;…&gt; Поэтому что нас ждет, так это ликвидация правительства Зеленского и проведение выборов на Украине, которые приведут к формированию в стране такого кабинета министров, который сможет отвечать российским требованиям”, — сказал он.При этом, Риттер отметил, что к числу наиболее вероятных претендентов на пост президента не следует относить известного неонацистскими взглядами бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, кандидатура которого, как считает эксперт, однозначно не устроит Россию.На прошлой неделе американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, заявил, что на Украине готовится смена власти и Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.
https://ria.ru/20250721/ultimatum-2030283119.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Нас ждет ликвидация": в США раскрыли, что Трамп задумал против Зеленского

Риттер: 50 дней Трампа даны для отстранения Зеленского и подготовки выборов

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский во время визита в Австрию
Владимир Зеленский во время визита в Австрию - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский во время визита в Австрию. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В действительности 50 дней, которые президент США Дональд Трамп отвел на подписание мирного договора с Россией, необходимы для отстранения Зеленского и подготовки выборов на Украине, заявил бывший американский разведчик и геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube.
“Я не верю, что поставки оружия, как и санкции, смогут на что-либо повлиять. И я думаю, что ключ к пониманию ситуации лежит в последней статье Сеймура Херша, в которой он говорит, что администрация Трампа активно добивается отстранения Владимира Зеленского от должности президента. <…> Поэтому что нас ждет, так это ликвидация правительства Зеленского и проведение выборов на Украине, которые приведут к формированию в стране такого кабинета министров, который сможет отвечать российским требованиям”, — сказал он.
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При этом, Риттер отметил, что к числу наиболее вероятных претендентов на пост президента не следует относить известного неонацистскими взглядами бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, кандидатура которого, как считает эксперт, однозначно не устроит Россию.
На прошлой неделе американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, заявил, что на Украине готовится смена власти и Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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