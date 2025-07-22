https://ria.ru/20250722/ukraina-2030516028.html
В Раде объяснили, с чем связаны обыски в НАБУ
В Раде объяснили, с чем связаны обыски в НАБУ - РИА Новости, 22.07.2025
В Раде объяснили, с чем связаны обыски в НАБУ
Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход считает, что обыски у детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) страны связаны с тем, что его... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T00:51:00+03:00
2025-07-22T00:51:00+03:00
2025-07-22T00:51:00+03:00
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анна скороход
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национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход считает, что обыски у детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) страны связаны с тем, что его нынешний руководитель Семен Кривонос "немного отбился от рук" главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и его "будут менять". "Что происходит с НАБУ и САП (специализированной антикоррупционной прокуратурой - ред.). Главу НАБУ, который немножко отбился от рук Андрея Борисовича (Ермака - ред.), будут менять... Это карательное мероприятие. И о том, что (офис Зеленского - ред.) хочет поменять главу НАБУ, слухи ходят уже последние три-четыре месяца", - заявила депутат в интервью на YouTube-канале украинской журналистки Ланы Шевчук. По словам Скороход, для того, чтобы поменять главу НАБУ, нужны "качественные прецеденты", чтобы объяснить ситуацию западным партнерам и социуму. В основном такие прецеденты создаются на основании якобы сотрудничества с Россией, добавила депутат. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Владимира Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030509163.html
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027795071.html
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, анна скороход, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Анна Скороход, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
В Раде объяснили, с чем связаны обыски в НАБУ
Депутат Рады Скороход назвала обыски у детективов НАБУ карательным мероприятием