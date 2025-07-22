https://ria.ru/20250722/ukraina-2030514681.html

Экс-премьер Украины рассказал, как США ударят по Киеву

Экс-премьер Украины рассказал, как США ударят по Киеву - РИА Новости, 22.07.2025

Экс-премьер Украины рассказал, как США ударят по Киеву

Пошлины Вашингтона в отношении покупателей российского топлива приведут к резкому скачку цен на бензин и дизель на Украине, завил бывший премьер-министр этой... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T00:28:00+03:00

2025-07-22T00:28:00+03:00

2025-07-22T00:31:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пошлины Вашингтона в отношении покупателей российского топлива приведут к резкому скачку цен на бензин и дизель на Украине, завил бывший премьер-министр этой страны Николай Азаров в Telegram-канале."Вот что интересно. Если такие санкции введут, это ударит и по киевскому режиму. Цены на Украине на бензин и дизель взлетят сразу", — написал он.Политик отметил, что фактически введение вторичных пошлин на российскую нефть уничтожит мировую экономику из-за безальтернативности российского топлива."Заменить российские энергоносители нечем. Саудиты уже задействовали дополнительные скважины, у США уйдет не меньше года, чтоб увеличить добычу до требуемых объемов", — заключил Азаров.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250721/tramp-2030508623.html

https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030482662.html

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в мире, украина, сша, европа, николай азаров (политик), дональд трамп, евросоюз