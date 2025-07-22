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"Нафтогаз" Украины заявил об ударах по своим объектам газодобычи
"Нафтогаз" Украины заявил об ударах по своим объектам газодобычи - РИА Новости, 22.07.2025
"Нафтогаз" Украины заявил об ударах по своим объектам газодобычи
Украинская компания "Нафтогаз" заявила о поражении ударами своих объектов газодобычи в ночь на вторник. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:44:00+03:00
2025-07-22T15:44:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинская компания "Нафтогаз" заявила о поражении ударами своих объектов газодобычи в ночь на вторник. "Наши объекты газодобычи - нанесены десятки ударов дронами. Есть разрушения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Отмечается, что ликвидация последствий ударов еще продолжается. Населенные пункты, где находились пораженные объекты, в сообщении не названы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, дмитрий песков, нафтогаз украины, вооруженные силы украины, украина
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Нафтогаз Украины, Вооруженные силы Украины, Украина
"Нафтогаз" Украины заявил об ударах по своим объектам газодобычи
"Нафтогаз" Украины заявил об ударах по своим объектам в ночь на 22 июля