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"Нафтогаз" Украины заявил об ударах по своим объектам газодобычи - РИА Новости, 22.07.2025
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15:44 22.07.2025 (обновлено: 15:45 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/udar-2030642774.html
"Нафтогаз" Украины заявил об ударах по своим объектам газодобычи
"Нафтогаз" Украины заявил об ударах по своим объектам газодобычи - РИА Новости, 22.07.2025
"Нафтогаз" Украины заявил об ударах по своим объектам газодобычи
Украинская компания "Нафтогаз" заявила о поражении ударами своих объектов газодобычи в ночь на вторник. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:44:00+03:00
2025-07-22T15:45:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинская компания "Нафтогаз" заявила о поражении ударами своих объектов газодобычи в ночь на вторник. "Наши объекты газодобычи - нанесены десятки ударов дронами. Есть разрушения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Отмечается, что ликвидация последствий ударов еще продолжается. Населенные пункты, где находились пораженные объекты, в сообщении не названы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, дмитрий песков, нафтогаз украины, вооруженные силы украины, украина
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Нафтогаз Украины, Вооруженные силы Украины, Украина
"Нафтогаз" Украины заявил об ударах по своим объектам газодобычи

"Нафтогаз" Украины заявил об ударах по своим объектам в ночь на 22 июля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
Здание национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинская компания "Нафтогаз" заявила о поражении ударами своих объектов газодобычи в ночь на вторник.
"Наши объекты газодобычи - нанесены десятки ударов дронами. Есть разрушения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Отмечается, что ликвидация последствий ударов еще продолжается. Населенные пункты, где находились пораженные объекты, в сообщении не названы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреРоссияДмитрий ПесковНафтогаз УкраиныВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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