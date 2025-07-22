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В Тюмени завели дело на мужчину, выгонявшего школьников с футбольного поля - РИА Новости, 22.07.2025
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18:00 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/tyumen-2030689707.html
В Тюмени завели дело на мужчину, выгонявшего школьников с футбольного поля
В Тюмени завели дело на мужчину, выгонявшего школьников с футбольного поля - РИА Новости, 22.07.2025
В Тюмени завели дело на мужчину, выгонявшего школьников с футбольного поля
Мужчина, который выгонял школьников с футбольного поля в Тюмени, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Тюменской... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:00:00+03:00
2025-07-22T18:00:00+03:00
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ТЮМЕНЬ, 22 июл - РИА Новости. Мужчина, который выгонял школьников с футбольного поля в Тюмени, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области. В понедельник в интернете появилось видео с комментарием, что 20 июля между взрослыми мужчинами и подростками в Тюмени возник конфликт из-за футбольного поля во дворе школы №43. На кадрах мужчина выгоняет с поля подростка с обещанием сломать ему ноги. Позже полиция установила личность этого мужчины и составила на него протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство. "Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Тюмени 1998 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По версии следствия, подозреваемый, грубо нарушая общественный порядок, выразив явное неуважение к обществу, выгнал детей с футбольного поля, сопровождая свои действия угрозами совершения в отношении них противоправных действий", - сообщает следственное управление. Мужчина задержан, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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происшествия, тюмень, россия, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область
В Тюмени завели дело на мужчину, выгонявшего школьников с футбольного поля

На жителя Тюмени, выгонявшего школьников с футбольного поля, завели дело

© Злой Тюменец/TelegramКадр видео, опубликованного в Telegram-канале "Злой Тюменец"
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Злой Тюменец - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Злой Тюменец/Telegram
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале "Злой Тюменец"
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ТЮМЕНЬ, 22 июл - РИА Новости. Мужчина, который выгонял школьников с футбольного поля в Тюмени, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области.
В понедельник в интернете появилось видео с комментарием, что 20 июля между взрослыми мужчинами и подростками в Тюмени возник конфликт из-за футбольного поля во дворе школы №43. На кадрах мужчина выгоняет с поля подростка с обещанием сломать ему ноги. Позже полиция установила личность этого мужчины и составила на него протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Тюмени 1998 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По версии следствия, подозреваемый, грубо нарушая общественный порядок, выразив явное неуважение к обществу, выгнал детей с футбольного поля, сопровождая свои действия угрозами совершения в отношении них противоправных действий", - сообщает следственное управление.
Мужчина задержан, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Избиение подростка в Балашихе - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
СК завел дело после нападения на подростка в Балашихе
Вчера, 11:11
 
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