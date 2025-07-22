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В Тюмени задержали мужчину, выгонявшего школьников с футбольного поля - РИА Новости, 22.07.2025
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11:40 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/tyumen-2030574590.html
В Тюмени задержали мужчину, выгонявшего школьников с футбольного поля
В Тюмени задержали мужчину, выгонявшего школьников с футбольного поля - РИА Новости, 22.07.2025
В Тюмени задержали мужчину, выгонявшего школьников с футбольного поля
Личность участника конфликта, который выгонял школьников с футбольного поля в Тюмени, угрожая одному из них сломать ноги, установлена, в отношении мужчины... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:40:00+03:00
2025-07-22T11:40:00+03:00
происшествия
тюмень
россия
тюменская область
александр бастрыкин
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ТЮМЕНЬ, 22 июл - РИА Новости. Личность участника конфликта, который выгонял школьников с футбольного поля в Тюмени, угрожая одному из них сломать ноги, установлена, в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по опубликованному в интернете видео с комментарием, в котором указано, что 20 июля между взрослыми мужчинами и подростками возник конфликт из-за футбольного поля во дворе школы №43. На кадрах мужчина выгоняет с поля подростка с обещанием сломать ему ноги. "Сотрудниками полиции установлена личность участника конфликта, произошедшего на спортивной площадке в 1-м Заречном микрорайоне города Тюмени. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный статьей 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - говорится в сообщении пресс-службы. В опубликованной полицией видеозаписи мужчина признается, что был слишком эмоционален в общении с детьми - "не надо было с ними так общаться", и извиняется за поступок со словами "все люди же, все могут выйти из контроля и сделать ошибку". По данным пресс-службы СК России, по факту хулиганских действий в отношении несовершеннолетних в Тюмени была организована доследственная проверка по статье о хулиганстве, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.
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происшествия, тюмень, россия, тюменская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тюмени задержали мужчину, выгонявшего школьников с футбольного поля

В Тюмени установили личность мужчины, выгонявшего школьников с футбольного поля

© Злой Тюменец/TelegramКадр видео, опубликованного в Telegram-канале "Злой Тюменец"
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Злой Тюменец - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Злой Тюменец/Telegram
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале "Злой Тюменец"
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ТЮМЕНЬ, 22 июл - РИА Новости. Личность участника конфликта, который выгонял школьников с футбольного поля в Тюмени, угрожая одному из них сломать ноги, установлена, в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по опубликованному в интернете видео с комментарием, в котором указано, что 20 июля между взрослыми мужчинами и подростками возник конфликт из-за футбольного поля во дворе школы №43. На кадрах мужчина выгоняет с поля подростка с обещанием сломать ему ноги.
"Сотрудниками полиции установлена личность участника конфликта, произошедшего на спортивной площадке в 1-м Заречном микрорайоне города Тюмени. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный статьей 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - говорится в сообщении пресс-службы.
В опубликованной полицией видеозаписи мужчина признается, что был слишком эмоционален в общении с детьми - "не надо было с ними так общаться", и извиняется за поступок со словами "все люди же, все могут выйти из контроля и сделать ошибку".
По данным пресс-службы СК России, по факту хулиганских действий в отношении несовершеннолетних в Тюмени была организована доследственная проверка по статье о хулиганстве, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.
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