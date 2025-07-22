https://ria.ru/20250722/turtsija-2030719398.html

Турция ожидает конструктивных итогов переговоров России и Украины

Турция ожидает конструктивных итогов переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.07.2025

Турция ожидает конструктивных итогов переговоров России и Украины

Анкара ожидает, что итоги планирующихся в Стамбуле переговоров РФ и Украины будут конструктивными, а диалог продолжиться, заявили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T20:08:00+03:00

2025-07-22T20:08:00+03:00

2025-07-22T20:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

стамбул

украина

хакан фидан

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АНКАРА, 22 июл – РИА Новости. Анкара ожидает, что итоги планирующихся в Стамбуле переговоров РФ и Украины будут конструктивными, а диалог продолжиться, заявили РИА Новости в администрации президента страны. Турецкий глава МИД Хакан Фидан во вторник заявил, что переговоры делегаций России и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога. Турецкая делегация будет на них представлена на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства, рассказал ранее РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом. "Мы прежде всего ожидаем, что они будут конструктивными, нацеленными на продолжение диалога и урегулирование конфликта, от которого страдает весь регион", - заявил собеседник агентства. РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250722/peregovory-2030677737.html

россия

стамбул

украина

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россия, стамбул, украина, хакан фидан