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Появились подробности о нарколабораториях, найденных в Тульской области - РИА Новости, 22.07.2025
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18:16 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/tula-2030696009.html
Появились подробности о нарколабораториях, найденных в Тульской области
Появились подробности о нарколабораториях, найденных в Тульской области - РИА Новости, 22.07.2025
Появились подробности о нарколабораториях, найденных в Тульской области
Обвиняемые по делу о создании нарколабораторий в Тульской области изготавливали наркотики в арендованных домах, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:16:00+03:00
2025-07-22T18:16:00+03:00
происшествия
тульская область
богородицкий район
веневский район
тульский областной суд
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ТУЛА, 22 июл – РИА Новости. Обвиняемые по делу о создании нарколабораторий в Тульской области изготавливали наркотики в арендованных домах, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Во вторник Тульский областной суд признал виновными и лишил свободы на 16,5 и 17,5 года двух участников организованной преступной группы, занимавшаяся производством наркотиков в кустарных "лабораториях" в Тульской области с последующим сбытом запрещенных веществ через "закладки". По данным пресс-службы облсуда, злоумышленники серийно произвели не менее 7 988,95 грамма наркотического средства мефедрон. Из нарколабораторий изъяли 24 636 граммов прекурсора наркотического средства. Как сообщил агентству источник, осужденный, выполнявший роль водителя-перевозчика, оформил договор аренды на дом в селе Кузовка Богородицкого района на неизвестную женщину. После чего еще один участник преступного сообщества, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнявший роль "химика-варщика", вместе с неустановленными лицами смонтировал подпольную химическую лабораторию в помещении бани. Там фигуранты и производили мефедрон. Уточняется, что деятельность нарколаборатории в Богородицком районе приостановили после того, как неустановленные лица "скомпрометировали себя" и их исключили. Далее химическую лабораторию перевезли в арендованный дом в деревне Матвеевка Веневского района Тульской области. В этот раз химическую лабораторию разместили в гараже. Позже злоумышленники вернули производство запрещенных веществ на прежнее место.
https://ria.ru/20250601/sud-2020219310.html
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тульская область
богородицкий район
веневский район
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происшествия, тульская область, богородицкий район, веневский район, тульский областной суд
Происшествия, Тульская область, Богородицкий район, Веневский район, Тульский областной суд
Появились подробности о нарколабораториях, найденных в Тульской области

Обвиняемые по делу о создании нарколабораторий под Тулой арендовали под них дома

© РИА НовостиЗадержание жителей Тульской области по обвинению в производстве наркотиков
Задержание жителей Тульской области по обвинению в производстве наркотиков - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости
Задержание жителей Тульской области по обвинению в производстве наркотиков
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ТУЛА, 22 июл – РИА Новости. Обвиняемые по делу о создании нарколабораторий в Тульской области изготавливали наркотики в арендованных домах, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Во вторник Тульский областной суд признал виновными и лишил свободы на 16,5 и 17,5 года двух участников организованной преступной группы, занимавшаяся производством наркотиков в кустарных "лабораториях" в Тульской области с последующим сбытом запрещенных веществ через "закладки". По данным пресс-службы облсуда, злоумышленники серийно произвели не менее 7 988,95 грамма наркотического средства мефедрон. Из нарколабораторий изъяли 24 636 граммов прекурсора наркотического средства.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Мужчину осудили за попытку продать наркотики по заданию "Эдварда Сноудена"
1 июня, 06:48
Как сообщил агентству источник, осужденный, выполнявший роль водителя-перевозчика, оформил договор аренды на дом в селе Кузовка Богородицкого района на неизвестную женщину. После чего еще один участник преступного сообщества, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнявший роль "химика-варщика", вместе с неустановленными лицами смонтировал подпольную химическую лабораторию в помещении бани. Там фигуранты и производили мефедрон.
Уточняется, что деятельность нарколаборатории в Богородицком районе приостановили после того, как неустановленные лица "скомпрометировали себя" и их исключили. Далее химическую лабораторию перевезли в арендованный дом в деревне Матвеевка Веневского района Тульской области. В этот раз химическую лабораторию разместили в гараже. Позже злоумышленники вернули производство запрещенных веществ на прежнее место.
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ПроисшествияТульская областьБогородицкий районВеневский районТульский областной суд
 
 
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