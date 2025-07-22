https://ria.ru/20250722/tula-2030696009.html

Появились подробности о нарколабораториях, найденных в Тульской области

Появились подробности о нарколабораториях, найденных в Тульской области - РИА Новости, 22.07.2025

Появились подробности о нарколабораториях, найденных в Тульской области

Обвиняемые по делу о создании нарколабораторий в Тульской области изготавливали наркотики в арендованных домах, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T18:16:00+03:00

2025-07-22T18:16:00+03:00

2025-07-22T18:16:00+03:00

происшествия

тульская область

богородицкий район

веневский район

тульский областной суд

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ТУЛА, 22 июл – РИА Новости. Обвиняемые по делу о создании нарколабораторий в Тульской области изготавливали наркотики в арендованных домах, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Во вторник Тульский областной суд признал виновными и лишил свободы на 16,5 и 17,5 года двух участников организованной преступной группы, занимавшаяся производством наркотиков в кустарных "лабораториях" в Тульской области с последующим сбытом запрещенных веществ через "закладки". По данным пресс-службы облсуда, злоумышленники серийно произвели не менее 7 988,95 грамма наркотического средства мефедрон. Из нарколабораторий изъяли 24 636 граммов прекурсора наркотического средства. Как сообщил агентству источник, осужденный, выполнявший роль водителя-перевозчика, оформил договор аренды на дом в селе Кузовка Богородицкого района на неизвестную женщину. После чего еще один участник преступного сообщества, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнявший роль "химика-варщика", вместе с неустановленными лицами смонтировал подпольную химическую лабораторию в помещении бани. Там фигуранты и производили мефедрон. Уточняется, что деятельность нарколаборатории в Богородицком районе приостановили после того, как неустановленные лица "скомпрометировали себя" и их исключили. Далее химическую лабораторию перевезли в арендованный дом в деревне Матвеевка Веневского района Тульской области. В этот раз химическую лабораторию разместили в гараже. Позже злоумышленники вернули производство запрещенных веществ на прежнее место.

https://ria.ru/20250601/sud-2020219310.html

https://ria.ru/20250610/podmoskove-2021960163.html

тульская область

богородицкий район

веневский район

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происшествия, тульская область, богородицкий район, веневский район, тульский областной суд