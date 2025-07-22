Настоящий танк на манеже и смертельные трюки: цирковой "Идол" поразил всех

В фестивале участвовали представители 15 стран, среди которых были и недружественные: США, Великобритания, Австралия, Португалия. Также приехали артисты из Китая, КНДР, Эфиопии, Монголии и других государств.

"Очевидно, что "Идол" пользуется большой популярностью, потому что поступило много заявок со всего мира. Нам удалось заключить контракты с исполнителями по-настоящему сильных номеров из стран как дружественных, так и недружественных. Это лишний раз подчеркивает консолидацию циркового общества и несогласие с отменой культуры. Праздник-соревнование был просто шикарным, особенно для такого непростого времени", — рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, который и выступил ведущим этого шоу вместе с актрисой Олесей Судзиловской.