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Настоящий танк на манеже и смертельные трюки: цирковой "Идол" поразил всех - РИА Новости, 22.07.2025
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Культура
 
08:00 22.07.2025 (обновлено: 08:03 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/tsirk-2030425080.html
Настоящий танк на манеже и смертельные трюки: цирковой "Идол" поразил всех
Настоящий танк на манеже и смертельные трюки: цирковой "Идол" поразил всех - РИА Новости, 22.07.2025
Настоящий танк на манеже и смертельные трюки: цирковой "Идол" поразил всех
В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского завершился Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025". После церемонии награждения зрители не... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T08:00:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Светлана Вовк. В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского завершился Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025". После церемонии награждения зрители не хотели покидать зал, настолько шоу было ярким, праздничным, эмоциональным. На манеж даже выезжал настоящий танк — конечно, в качестве реквизита одного из номеров. Соревновались лучшие с лучшими, ставили рекорды, рисковали жизнью. Дипломы и призы вручали в том числе хоккеист Александр Овечкин, юморист Евгений Петросян, певец Александр Буйнов. Кто получил награды профессионального жюри и стал фаворитом публики — в фотоленте РИА Новости.
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Настоящий танк на манеже и смертельные трюки: цирковой "Идол" поразил всех

Российские акробаты на танке завоевали золото на Всемирном фестивале "Идол"

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Светлана Вовк. В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского завершился Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025". После церемонии награждения зрители не хотели покидать зал, настолько шоу было ярким, праздничным, эмоциональным. На манеж даже выезжал настоящий танк — конечно, в качестве реквизита одного из номеров. Соревновались лучшие с лучшими, ставили рекорды, рисковали жизнью. Дипломы и призы вручали в том числе хоккеист Александр Овечкин, юморист Евгений Петросян, певец Александр Буйнов. Кто получил награды профессионального жюри и стал фаворитом публики — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В фестивале участвовали представители 15 стран, среди которых были и недружественные: США, Великобритания, Австралия, Португалия. Также приехали артисты из Китая, КНДР, Эфиопии, Монголии и других государств.

"Очевидно, что "Идол" пользуется большой популярностью, потому что поступило много заявок со всего мира. Нам удалось заключить контракты с исполнителями по-настоящему сильных номеров из стран как дружественных, так и недружественных. Это лишний раз подчеркивает консолидацию циркового общества и несогласие с отменой культуры. Праздник-соревнование был просто шикарным, особенно для такого непростого времени", — рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, который и выступил ведущим этого шоу вместе с актрисой Олесей Судзиловской.

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный и актриса Олеся Судзиловская на Международном фестивале циркового искусства Идол-2025 в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского

В фестивале участвовали представители 15 стран, среди которых были и недружественные: США, Великобритания, Австралия, Португалия. Также приехали артисты из Китая, КНДР, Эфиопии, Монголии и других государств.

"Очевидно, что "Идол" пользуется большой популярностью, потому что поступило много заявок со всего мира. Нам удалось заключить контракты с исполнителями по-настоящему сильных номеров из стран как дружественных, так и недружественных. Это лишний раз подчеркивает консолидацию циркового общества и несогласие с отменой культуры. Праздник-соревнование был просто шикарным, особенно для такого непростого времени", — рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, который и выступил ведущим этого шоу вместе с актрисой Олесей Судзиловской.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"Идол" отличается от других международных фестивалей прежде всего тройным жюри: цирковые эксперты, журналисты, зрители. Они заполняют специальные анкеты, оценивая каждый номер.

Артисты, набравшие больше всех баллов у каждой из трех групп жюри, получают Гран-при.

"За девять лет такое случалось лишь три раза", — уточнил Эдгард Запашный.

В этом году публика и журналисты отдали золото артистам Росгосцирка с номером "Колесо смелости" под руководством Алексея Савина. Акробатам долго аплодировали — стоя, кричали "Браво, молодцы". Но профессиональное жюри присудило им лишь "Бронзового идола".

Колесо смелости под руководством Алексея Савина (Россия) на Международном фестивале циркового искусства Идол-2025 в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского

"Идол" отличается от других международных фестивалей прежде всего тройным жюри: цирковые эксперты, журналисты, зрители. Они заполняют специальные анкеты, оценивая каждый номер.

Артисты, набравшие больше всех баллов у каждой из трех групп жюри, получают Гран-при.

"За девять лет такое случалось лишь три раза", — уточнил Эдгард Запашный.

В этом году публика и журналисты отдали золото артистам Росгосцирка с номером "Колесо смелости" под руководством Алексея Савина. Акробатам долго аплодировали — стоя, кричали "Браво, молодцы". Но профессиональное жюри присудило им лишь "Бронзового идола".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 23
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"Колесо смелости" — один из самых сложных и опасных жанров циркового искусства. В Европе его называют "Колесо смерти", потому что во время исполнения этих рискованных трюков не раз погибали артисты.

Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025

"Колесо смелости" — один из самых сложных и опасных жанров циркового искусства. В Европе его называют "Колесо смерти", потому что во время исполнения этих рискованных трюков не раз погибали артисты.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 23
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Международное жюри затруднилось назвать одного победителя, поэтому решили, что "Золотых идолов" будет три.

Ими удостоили акробатов на велосипедах Wind Chaser — Men's Cycling Skills (Китай), воздушных гимнастов из КНДР с номером "Авиаторы" (они получили и серебро — от публики) и акробатов-вольтижеров на танке под руководством Олега Козакова (Россия, Большой Московский цирк).

Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025

Международное жюри затруднилось назвать одного победителя, поэтому решили, что "Золотых идолов" будет три.

Ими удостоили акробатов на велосипедах Wind Chaser — Men's Cycling Skills (Китай), воздушных гимнастов из КНДР с номером "Авиаторы" (они получили и серебро — от публики) и акробатов-вольтижеров на танке под руководством Олега Козакова (Россия, Большой Московский цирк).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 23
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"Китайская и корейская делегации, как всегда, выступили на самом высоком уровне. Они представили сильные номера, которые сразу вошли в тройку ведущих", — отметил Запашный.

Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025

"Китайская и корейская делегации, как всегда, выступили на самом высоком уровне. Они представили сильные номера, которые сразу вошли в тройку ведущих", — отметил Запашный.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 23
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"Очень приятно было за наших соотечественников: практически все заняли призовые места", — добавил директор.

На фото: акробаты-вольтижеры на танке под руководством Олега Козакова (Россия, Большой Московский цирк)

Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025

"Очень приятно было за наших соотечественников: практически все заняли призовые места", — добавил директор.

На фото: акробаты-вольтижеры на танке под руководством Олега Козакова (Россия, Большой Московский цирк)

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 23
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"Серебряного идола" цирковые профессионалы присудили конному аттракциону "Победа" имени народного артиста России Тамерлана Нугзарова (под руководством Ольги Стромовой и Роберта Голоева). Жокеи выполняли сложнейшие и опасные трюки на высокой скорости.

Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025

"Серебряного идола" цирковые профессионалы присудили конному аттракциону "Победа" имени народного артиста России Тамерлана Нугзарова (под руководством Ольги Стромовой и Роберта Голоева). Жокеи выполняли сложнейшие и опасные трюки на высокой скорости.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 23
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Еще одно серебро тоже у россиян — Алексея и Екатерины Плотниковых с аттракционом дрессированных медведей "Цыганская свадьба". Этот номер завоевал еще и бронзу от зрительного зала.

Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025

Еще одно серебро тоже у россиян — Алексея и Екатерины Плотниковых с аттракционом дрессированных медведей "Цыганская свадьба". Этот номер завоевал еще и бронзу от зрительного зала.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 23
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Второе место досталось акробатам на подкидных досках под руководством Эрдене Нергуй из Монголии.

Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025

Второе место досталось акробатам на подкидных досках под руководством Эрдене Нергуй из Монголии.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 23
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Жюри вручило сразу пять "Бронзовых идолов". Один — жонглерам Большого Московского цирка с очень сложным технически номером "Клик" в постановке художественного руководителя БМЦ Аскольда Запашного. Режиссер вдохновился модной сейчас темой искусственного интеллекта. На манеже появилась оригинальная конструкция, к которой была прикреплена артистка в образе робота, а рядом бегала собака-робот.

Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025

Жюри вручило сразу пять "Бронзовых идолов". Один — жонглерам Большого Московского цирка с очень сложным технически номером "Клик" в постановке художественного руководителя БМЦ Аскольда Запашного. Режиссер вдохновился модной сейчас темой искусственного интеллекта. На манеже появилась оригинальная конструкция, к которой была прикреплена артистка в образе робота, а рядом бегала собака-робот.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 23
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Второй получила воздушная гимнастка на ремнях Хейли Вилория из США с програмой Stages of Grief. Зрители долго аплодировали артистке: она технично и как будто бы легко выполняла самые опасные трюки.

Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025

Второй получила воздушная гимнастка на ремнях Хейли Вилория из США с програмой Stages of Grief. Зрители долго аплодировали артистке: она технично и как будто бы легко выполняла самые опасные трюки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 23
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Самой молодой участнице фестиваля, 17-летней воздушной гимнастке на корд-де-парели (канате) Алисе Вардосанидзе международное жюри также присудило третье место. Ее номер "Мелодия судьбы" навеян кинотрилогией Никиты Михалкова "Утомленные солнцем". Режиссер в видеообращении, которое показали на большом экране, попросил прощения у артистки, что не смог посмотреть ее выступление, так как находится на гастролях, и пожелал ей удачи.

Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025

Самой молодой участнице фестиваля, 17-летней воздушной гимнастке на корд-де-парели (канате) Алисе Вардосанидзе международное жюри также присудило третье место. Ее номер "Мелодия судьбы" навеян кинотрилогией Никиты Михалкова "Утомленные солнцем". Режиссер в видеообращении, которое показали на большом экране, попросил прощения у артистки, что не смог посмотреть ее выступление, так как находится на гастролях, и пожелал ей удачи.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 23
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Пятая бронза — у Хунаньской акробатической труппы (Китай) под руководством Лю Сюэянь за номер "Групповой каучук".

Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025

Пятая бронза — у Хунаньской акробатической труппы (Китай) под руководством Лю Сюэянь за номер "Групповой каучук".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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13 из 23
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Венгерские гимнастки Анна Степанян и Панна Кочаслийски удостоились "Серебряного манежа" — от представителей СМИ.

Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025

Венгерские гимнастки Анна Степанян и Панна Кочаслийски удостоились "Серебряного манежа" — от представителей СМИ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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14 из 23
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

А "Бронзовый манеж" достался Софии Ролао из Португалии за номер "Эквилибр на тростях".

Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025

А "Бронзовый манеж" достался Софии Ролао из Португалии за номер "Эквилибр на тростях".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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15 из 23
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Дипломы и награды вручали не только судьи, но и почетные гости. Самую бурную и восторженную реакцию у зрителей вызвало, конечно, появление на манеже легендарного хоккеиста Александра Овечкина.

На фото он с гендиректором Росгосцирка Сергеем Беляковым.

Эдгард Запашный даже пошутил, что вот сейчас, видимо, нужно просто отдать Гран-при Александру и расходиться.

Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025

Дипломы и награды вручали не только судьи, но и почетные гости. Самую бурную и восторженную реакцию у зрителей вызвало, конечно, появление на манеже легендарного хоккеиста Александра Овечкина.

На фото он с гендиректором Росгосцирка Сергеем Беляковым.

Эдгард Запашный даже пошутил, что вот сейчас, видимо, нужно просто отдать Гран-при Александру и расходиться.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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16 из 23
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В церемонии принял участие Герой России летчик-космонавт Олег Новицкий. Он поздравлял лауреатов вместе с первым заместителем директора Большого Московского цирка — членом жюри Татьяной Запашной.

Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025

В церемонии принял участие Герой России летчик-космонавт Олег Новицкий. Он поздравлял лауреатов вместе с первым заместителем директора Большого Московского цирка — членом жюри Татьяной Запашной.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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17 из 23
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Еще один почетный гость — четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. На фото он с художественным руководителем продюсерского центра и членом жюри Гией Эрадзе.

Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025

Еще один почетный гость — четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. На фото он с художественным руководителем продюсерского центра и членом жюри Гией Эрадзе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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18 из 23
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Певец Александр Буйнов вместе с членом профессионального циркового жюри, директором по акробатике Китайской национальной акробатической труппы Лили Сунь вручил награду американской воздушной гимнастке Хейли Вилории.

Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025

Певец Александр Буйнов вместе с членом профессионального циркового жюри, директором по акробатике Китайской национальной акробатической труппы Лили Сунь вручил награду американской воздушной гимнастке Хейли Вилории.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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19 из 23
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов и клоун из США Белло Нок поздравили жонглеров Большого Московского цирка из номера "Клик".

Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов и клоун из США Белло Нок поздравили жонглеров Большого Московского цирка из номера "Клик".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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20 из 23
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Артист эстрады, писатель-юморист Евгений Петросян поприветствовал участников номера "Колесо смелости".

Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025

Артист эстрады, писатель-юморист Евгений Петросян поприветствовал участников номера "Колесо смелости".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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21 из 23
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Музыкальный критик Сергей Соседов и руководитель Центра развития монгольского цирка Эрдене Нергуй (справа) также поздравили участников номера "Колесо смелости" Дениса Виткинда и Алексея Савина.

Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025 Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025

Музыкальный критик Сергей Соседов и руководитель Центра развития монгольского цирка Эрдене Нергуй (справа) также поздравили участников номера "Колесо смелости" Дениса Виткинда и Алексея Савина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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22 из 23
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Вручить еще одну награду этим акробатам вышел и член жюри из числа представителей СМИ и общественных деятелей — актер Алексей Маклаков.

Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025 Международный фестиваль циркового искусства Идол-2025

Вручить еще одну награду этим акробатам вышел и член жюри из числа представителей СМИ и общественных деятелей — актер Алексей Маклаков.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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