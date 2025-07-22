Настоящий танк на манеже и смертельные трюки: цирковой "Идол" поразил всех

Российские акробаты на танке завоевали золото на Всемирном фестивале "Идол"
В фестивале участвовали представители 15 стран, среди которых были и недружественные: США, Великобритания, Австралия, Португалия. Также приехали артисты из Китая, КНДР, Эфиопии, Монголии и других государств.
"Очевидно, что "Идол" пользуется большой популярностью, потому что поступило много заявок со всего мира. Нам удалось заключить контракты с исполнителями по-настоящему сильных номеров из стран как дружественных, так и недружественных. Это лишний раз подчеркивает консолидацию циркового общества и несогласие с отменой культуры. Праздник-соревнование был просто шикарным, особенно для такого непростого времени", — рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, который и выступил ведущим этого шоу вместе с актрисой Олесей Судзиловской.
В фестивале участвовали представители 15 стран, среди которых были и недружественные: США, Великобритания, Австралия, Португалия. Также приехали артисты из Китая, КНДР, Эфиопии, Монголии и других государств.
"Очевидно, что "Идол" пользуется большой популярностью, потому что поступило много заявок со всего мира. Нам удалось заключить контракты с исполнителями по-настоящему сильных номеров из стран как дружественных, так и недружественных. Это лишний раз подчеркивает консолидацию циркового общества и несогласие с отменой культуры. Праздник-соревнование был просто шикарным, особенно для такого непростого времени", — рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, который и выступил ведущим этого шоу вместе с актрисой Олесей Судзиловской.
"Идол" отличается от других международных фестивалей прежде всего тройным жюри: цирковые эксперты, журналисты, зрители. Они заполняют специальные анкеты, оценивая каждый номер.
Артисты, набравшие больше всех баллов у каждой из трех групп жюри, получают Гран-при.
"За девять лет такое случалось лишь три раза", — уточнил Эдгард Запашный.
В этом году публика и журналисты отдали золото артистам Росгосцирка с номером "Колесо смелости" под руководством Алексея Савина. Акробатам долго аплодировали — стоя, кричали "Браво, молодцы". Но профессиональное жюри присудило им лишь "Бронзового идола".
"Идол" отличается от других международных фестивалей прежде всего тройным жюри: цирковые эксперты, журналисты, зрители. Они заполняют специальные анкеты, оценивая каждый номер.
Артисты, набравшие больше всех баллов у каждой из трех групп жюри, получают Гран-при.
"За девять лет такое случалось лишь три раза", — уточнил Эдгард Запашный.
В этом году публика и журналисты отдали золото артистам Росгосцирка с номером "Колесо смелости" под руководством Алексея Савина. Акробатам долго аплодировали — стоя, кричали "Браво, молодцы". Но профессиональное жюри присудило им лишь "Бронзового идола".
"Колесо смелости" — один из самых сложных и опасных жанров циркового искусства. В Европе его называют "Колесо смерти", потому что во время исполнения этих рискованных трюков не раз погибали артисты.
"Колесо смелости" — один из самых сложных и опасных жанров циркового искусства. В Европе его называют "Колесо смерти", потому что во время исполнения этих рискованных трюков не раз погибали артисты.
Международное жюри затруднилось назвать одного победителя, поэтому решили, что "Золотых идолов" будет три.
Ими удостоили акробатов на велосипедах Wind Chaser — Men's Cycling Skills (Китай), воздушных гимнастов из КНДР с номером "Авиаторы" (они получили и серебро — от публики) и акробатов-вольтижеров на танке под руководством Олега Козакова (Россия, Большой Московский цирк).
Международное жюри затруднилось назвать одного победителя, поэтому решили, что "Золотых идолов" будет три.
Ими удостоили акробатов на велосипедах Wind Chaser — Men's Cycling Skills (Китай), воздушных гимнастов из КНДР с номером "Авиаторы" (они получили и серебро — от публики) и акробатов-вольтижеров на танке под руководством Олега Козакова (Россия, Большой Московский цирк).
"Китайская и корейская делегации, как всегда, выступили на самом высоком уровне. Они представили сильные номера, которые сразу вошли в тройку ведущих", — отметил Запашный.
"Китайская и корейская делегации, как всегда, выступили на самом высоком уровне. Они представили сильные номера, которые сразу вошли в тройку ведущих", — отметил Запашный.
"Очень приятно было за наших соотечественников: практически все заняли призовые места", — добавил директор.
На фото: акробаты-вольтижеры на танке под руководством Олега Козакова (Россия, Большой Московский цирк)
"Очень приятно было за наших соотечественников: практически все заняли призовые места", — добавил директор.
На фото: акробаты-вольтижеры на танке под руководством Олега Козакова (Россия, Большой Московский цирк)
"Серебряного идола" цирковые профессионалы присудили конному аттракциону "Победа" имени народного артиста России Тамерлана Нугзарова (под руководством Ольги Стромовой и Роберта Голоева). Жокеи выполняли сложнейшие и опасные трюки на высокой скорости.
"Серебряного идола" цирковые профессионалы присудили конному аттракциону "Победа" имени народного артиста России Тамерлана Нугзарова (под руководством Ольги Стромовой и Роберта Голоева). Жокеи выполняли сложнейшие и опасные трюки на высокой скорости.
Еще одно серебро тоже у россиян — Алексея и Екатерины Плотниковых с аттракционом дрессированных медведей "Цыганская свадьба". Этот номер завоевал еще и бронзу от зрительного зала.
Еще одно серебро тоже у россиян — Алексея и Екатерины Плотниковых с аттракционом дрессированных медведей "Цыганская свадьба". Этот номер завоевал еще и бронзу от зрительного зала.
Второе место досталось акробатам на подкидных досках под руководством Эрдене Нергуй из Монголии.
Второе место досталось акробатам на подкидных досках под руководством Эрдене Нергуй из Монголии.
Жюри вручило сразу пять "Бронзовых идолов". Один — жонглерам Большого Московского цирка с очень сложным технически номером "Клик" в постановке художественного руководителя БМЦ Аскольда Запашного. Режиссер вдохновился модной сейчас темой искусственного интеллекта. На манеже появилась оригинальная конструкция, к которой была прикреплена артистка в образе робота, а рядом бегала собака-робот.
Жюри вручило сразу пять "Бронзовых идолов". Один — жонглерам Большого Московского цирка с очень сложным технически номером "Клик" в постановке художественного руководителя БМЦ Аскольда Запашного. Режиссер вдохновился модной сейчас темой искусственного интеллекта. На манеже появилась оригинальная конструкция, к которой была прикреплена артистка в образе робота, а рядом бегала собака-робот.
Второй получила воздушная гимнастка на ремнях Хейли Вилория из США с програмой Stages of Grief. Зрители долго аплодировали артистке: она технично и как будто бы легко выполняла самые опасные трюки.
Второй получила воздушная гимнастка на ремнях Хейли Вилория из США с програмой Stages of Grief. Зрители долго аплодировали артистке: она технично и как будто бы легко выполняла самые опасные трюки.
Самой молодой участнице фестиваля, 17-летней воздушной гимнастке на корд-де-парели (канате) Алисе Вардосанидзе международное жюри также присудило третье место. Ее номер "Мелодия судьбы" навеян кинотрилогией Никиты Михалкова "Утомленные солнцем". Режиссер в видеообращении, которое показали на большом экране, попросил прощения у артистки, что не смог посмотреть ее выступление, так как находится на гастролях, и пожелал ей удачи.
Самой молодой участнице фестиваля, 17-летней воздушной гимнастке на корд-де-парели (канате) Алисе Вардосанидзе международное жюри также присудило третье место. Ее номер "Мелодия судьбы" навеян кинотрилогией Никиты Михалкова "Утомленные солнцем". Режиссер в видеообращении, которое показали на большом экране, попросил прощения у артистки, что не смог посмотреть ее выступление, так как находится на гастролях, и пожелал ей удачи.
Пятая бронза — у Хунаньской акробатической труппы (Китай) под руководством Лю Сюэянь за номер "Групповой каучук".
Пятая бронза — у Хунаньской акробатической труппы (Китай) под руководством Лю Сюэянь за номер "Групповой каучук".
Венгерские гимнастки Анна Степанян и Панна Кочаслийски удостоились "Серебряного манежа" — от представителей СМИ.
Венгерские гимнастки Анна Степанян и Панна Кочаслийски удостоились "Серебряного манежа" — от представителей СМИ.
А "Бронзовый манеж" достался Софии Ролао из Португалии за номер "Эквилибр на тростях".
А "Бронзовый манеж" достался Софии Ролао из Португалии за номер "Эквилибр на тростях".
Дипломы и награды вручали не только судьи, но и почетные гости. Самую бурную и восторженную реакцию у зрителей вызвало, конечно, появление на манеже легендарного хоккеиста Александра Овечкина.
На фото он с гендиректором Росгосцирка Сергеем Беляковым.
Эдгард Запашный даже пошутил, что вот сейчас, видимо, нужно просто отдать Гран-при Александру и расходиться.
Дипломы и награды вручали не только судьи, но и почетные гости. Самую бурную и восторженную реакцию у зрителей вызвало, конечно, появление на манеже легендарного хоккеиста Александра Овечкина.
На фото он с гендиректором Росгосцирка Сергеем Беляковым.
Эдгард Запашный даже пошутил, что вот сейчас, видимо, нужно просто отдать Гран-при Александру и расходиться.
В церемонии принял участие Герой России летчик-космонавт Олег Новицкий. Он поздравлял лауреатов вместе с первым заместителем директора Большого Московского цирка — членом жюри Татьяной Запашной.
В церемонии принял участие Герой России летчик-космонавт Олег Новицкий. Он поздравлял лауреатов вместе с первым заместителем директора Большого Московского цирка — членом жюри Татьяной Запашной.
Еще один почетный гость — четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. На фото он с художественным руководителем продюсерского центра и членом жюри Гией Эрадзе.
Еще один почетный гость — четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. На фото он с художественным руководителем продюсерского центра и членом жюри Гией Эрадзе.
Певец Александр Буйнов вместе с членом профессионального циркового жюри, директором по акробатике Китайской национальной акробатической труппы Лили Сунь вручил награду американской воздушной гимнастке Хейли Вилории.
Певец Александр Буйнов вместе с членом профессионального циркового жюри, директором по акробатике Китайской национальной акробатической труппы Лили Сунь вручил награду американской воздушной гимнастке Хейли Вилории.
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов и клоун из США Белло Нок поздравили жонглеров Большого Московского цирка из номера "Клик".
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов и клоун из США Белло Нок поздравили жонглеров Большого Московского цирка из номера "Клик".
Артист эстрады, писатель-юморист Евгений Петросян поприветствовал участников номера "Колесо смелости".
Артист эстрады, писатель-юморист Евгений Петросян поприветствовал участников номера "Колесо смелости".
Музыкальный критик Сергей Соседов и руководитель Центра развития монгольского цирка Эрдене Нергуй (справа) также поздравили участников номера "Колесо смелости" Дениса Виткинда и Алексея Савина.
Музыкальный критик Сергей Соседов и руководитель Центра развития монгольского цирка Эрдене Нергуй (справа) также поздравили участников номера "Колесо смелости" Дениса Виткинда и Алексея Савина.
Вручить еще одну награду этим акробатам вышел и член жюри из числа представителей СМИ и общественных деятелей — актер Алексей Маклаков.
Вручить еще одну награду этим акробатам вышел и член жюри из числа представителей СМИ и общественных деятелей — актер Алексей Маклаков.