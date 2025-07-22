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Эксперт рассказала, когда подешевеет борщевой набор - РИА Новости, 22.07.2025
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05:50 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/tseny-2030530098.html
Эксперт рассказала, когда подешевеет борщевой набор
Эксперт рассказала, когда подешевеет борщевой набор - РИА Новости, 22.07.2025
Эксперт рассказала, когда подешевеет борщевой набор
Стоимость "борщевого набора", в который входят свекла, морковь, лук, картофель и белокочанная капуста, уменьшится уже к августу и достигнет минимальных значений РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T05:50:00+03:00
2025-07-22T05:50:00+03:00
экономика
россия
чукотка
ненецкий автономный округ
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Стоимость "борщевого набора", в который входят свекла, морковь, лук, картофель и белокочанная капуста, уменьшится уже к августу и достигнет минимальных значений осенью, рассказала РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман. "Учитывая сезонный характер изменения цен на овощи борщевого набора, к августу можно будет заметить снижение цен на данную категорию товаров, а в осенний период минимальные внутригодовые значения цены", - отметила Траутман. Она объяснила, что максимальная цена на "борщевой набор" фиксируется в мае-июле. Это происходит из-за роста импортных поставок овощей на фоне исчерпания имеющихся запасов. Тогда как сильнее всего цена падает в сентябре-ноябре, когда происходит сбор собственного урожая. Кроме того, Траутман отметила, что в среднем по России "борщевой набор" в июне 2025 года подорожал на 97 рублей в годовом выражении, его цена достигла 385 рублей. При этом максимальная стоимость овощей была зафиксирована на Чукотке, в Якутии и Ненецком автономном округе. Больше всего набор подорожал за год в Томской области - на 151 рубль. В Москве этот показатель составил 134 рубля. "По состоянию на июнь 2025 года минимальная стоимость овощей "борщевого набора" зафиксирована в Республиках Северная Осетия - Алания, Мордовия и Адыгея, в первую пятерку регионов также входят Пензенская и Нижегородская области", - добавила она. По ее словам, в июне текущего года стоимость свеклы, моркови и капусты не является максимальной с января 2018 года, цена лука чуть выше, однако близка к пиковому значению 2022 года. Высокую цену всего "борщевого набора" определяет стоимость картофеля, которая почти в 1,5 раза превысила максимальное значение 2022 года.
https://ria.ru/20250718/minselhoz-2030079535.html
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чукотка
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экономика, россия, чукотка, ненецкий автономный округ, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Экономика, Россия, Чукотка, Ненецкий автономный округ, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
Эксперт рассказала, когда подешевеет борщевой набор

Экономист Траутман: стоимость борщевого набора уменьшится к августу

© Фото : Unsplash/Rasmus Gundorff SæderupПостный борщ
Постный борщ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : Unsplash/Rasmus Gundorff Sæderup
Постный борщ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Стоимость "борщевого набора", в который входят свекла, морковь, лук, картофель и белокочанная капуста, уменьшится уже к августу и достигнет минимальных значений осенью, рассказала РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.
"Учитывая сезонный характер изменения цен на овощи борщевого набора, к августу можно будет заметить снижение цен на данную категорию товаров, а в осенний период минимальные внутригодовые значения цены", - отметила Траутман.
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Она объяснила, что максимальная цена на "борщевой набор" фиксируется в мае-июле. Это происходит из-за роста импортных поставок овощей на фоне исчерпания имеющихся запасов. Тогда как сильнее всего цена падает в сентябре-ноябре, когда происходит сбор собственного урожая.
Кроме того, Траутман отметила, что в среднем по России "борщевой набор" в июне 2025 года подорожал на 97 рублей в годовом выражении, его цена достигла 385 рублей. При этом максимальная стоимость овощей была зафиксирована на Чукотке, в Якутии и Ненецком автономном округе. Больше всего набор подорожал за год в Томской области - на 151 рубль. В Москве этот показатель составил 134 рубля.
"По состоянию на июнь 2025 года минимальная стоимость овощей "борщевого набора" зафиксирована в Республиках Северная Осетия - Алания, Мордовия и Адыгея, в первую пятерку регионов также входят Пензенская и Нижегородская области", - добавила она.
По ее словам, в июне текущего года стоимость свеклы, моркови и капусты не является максимальной с января 2018 года, цена лука чуть выше, однако близка к пиковому значению 2022 года. Высокую цену всего "борщевого набора" определяет стоимость картофеля, которая почти в 1,5 раза превысила максимальное значение 2022 года.
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ЭкономикаРоссияЧукоткаНенецкий автономный округНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
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