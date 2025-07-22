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В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников

В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 22.07.2025

В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников отменили на территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T07:55:00+03:00

2025-07-22T07:55:00+03:00

2025-07-22T07:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

самарская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. Опасность была объявлена в 0.42 мск, она длилась около семи часов. "Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА!" - говорится в приложении МЧС.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

самарская область

россия

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Дарья Буймова

безопасность, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)