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В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников
В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 22.07.2025
В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменили на территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T07:55:00+03:00
2025-07-22T07:55:00+03:00
2025-07-22T07:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. Опасность была объявлена в 0.42 мск, она длилась около семи часов. "Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА!" - говорится в приложении МЧС.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников
В Самарской области объявили отбой опасности атаки БПЛА