https://ria.ru/20250722/trevoga-2030532656.html
В Ивановской области отменили опасность БПЛА
В Ивановской области отменили опасность БПЛА - РИА Новости, 22.07.2025
В Ивановской области отменили опасность БПЛА
Опасность БПЛА отменена в Ивановской области, сообщает правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T06:33:00+03:00
2025-07-22T06:33:00+03:00
2025-07-22T06:33:00+03:00
безопасность
ивановская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Опасность БПЛА отменена в Ивановской области, сообщает правительство региона в Telegram-канале. "Оперативный штаб: отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - говорится в сообщении правительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ивановская область
Безопасность, Ивановская область
В Ивановской области отменили опасность БПЛА
На всей территории Ивановской области отменили опасность БПЛА