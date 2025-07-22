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Порядка трети от месячной нормы осадков выпало в центре Москвы
Порядка трети от месячной нормы осадков выпало в центре Москвы - РИА Новости, 22.07.2025
Порядка трети от месячной нормы осадков выпало в центре Москвы
Порядка трети от месячной нормы осадков выпало в центре Москвы во вторник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:53:00+03:00
2025-07-22T18:53:00+03:00
2025-07-22T19:31:00+03:00
общество
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красногорск
можайск
михаил леус
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Порядка трети от месячной нормы осадков выпало в центре Москвы во вторник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Ожидаемые дожди вернулись в столицу. К 18.00 в центре города, на Балчуге, выпало еще 29 миллиметров осадков, или треть - 35% - от нормы июля. Напомню, что вчера там выпало более чем в три раза больше осадков - 92 миллиметра. А всего с начала месяца там уже выпало 184 миллиметра осадков, или 219% от климатической нормы", - написал Леус в Telegram-канале.Синоптик отметил, что в Красногорске и Немчиновке выпало 15 и 27 миллиметров осадков, а в Можайске - 19 миллиметров.
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общество, москва, красногорск, можайск, михаил леус
Общество, Москва, Красногорск, Можайск, Михаил Леус
Порядка трети от месячной нормы осадков выпало в центре Москвы
Леус: порядка трети от месячной нормы осадков выпало в центре Москвы во вторник