https://ria.ru/20250722/tret-2030703537.html

Порядка трети от месячной нормы осадков выпало в центре Москвы

Порядка трети от месячной нормы осадков выпало в центре Москвы - РИА Новости, 22.07.2025

Порядка трети от месячной нормы осадков выпало в центре Москвы

Порядка трети от месячной нормы осадков выпало в центре Москвы во вторник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T18:53:00+03:00

2025-07-22T18:53:00+03:00

2025-07-22T19:31:00+03:00

общество

москва

красногорск

можайск

михаил леус

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Порядка трети от месячной нормы осадков выпало в центре Москвы во вторник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Ожидаемые дожди вернулись в столицу. К 18.00 в центре города, на Балчуге, выпало еще 29 миллиметров осадков, или треть - 35% - от нормы июля. Напомню, что вчера там выпало более чем в три раза больше осадков - 92 миллиметра. А всего с начала месяца там уже выпало 184 миллиметра осадков, или 219% от климатической нормы", - написал Леус в Telegram-канале.Синоптик отметил, что в Красногорске и Немчиновке выпало 15 и 27 миллиметров осадков, а в Можайске - 19 миллиметров.

https://ria.ru/20250722/moskva-2030679099.html

москва

красногорск

можайск

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общество, москва, красногорск, можайск, михаил леус