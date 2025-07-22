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Трамп заявил о заключении торговой сделки с Индонезией - РИА Новости, 22.07.2025
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22:50 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/tramp-2030732127.html
Трамп заявил о заключении торговой сделки с Индонезией
Трамп заявил о заключении торговой сделки с Индонезией - РИА Новости, 22.07.2025
Трамп заявил о заключении торговой сделки с Индонезией
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о заключении торговой сделки с Индонезией, по которой Соединенные Штаты будут продавать свои товары по нулевой... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T22:50:00+03:00
2025-07-22T22:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о заключении торговой сделки с Индонезией, по которой Соединенные Штаты будут продавать свои товары по нулевой ставке, а республика будет платить пошлину в 19%. Трамп 15 июля сообщил, что Индонезия в рамках торговой сделки закупит у США энергоресурсы на 15 миллиардов долларов, сельхозпродукцию на 4,5 миллиарда долларов и 50 самолетов Boeing, включая модели 777. По словам американского лидера, в результате сделки Соединенные Штаты впервые получат полный доступ к индонезийскому рынку численностью более 280 миллионов человек. В то же время на экспорт республики в Штаты будет установлена пошлина в размере 19%, тогда как американские товары будут освобождены от пошлин и других ограничений, уточнил президент. "Для меня большая честь объявить о нашем торговом соглашении с Республикой Индонезия, представленной ее многоуважаемым президентом Прабово Субианто. Достигнута договоренность, что Индонезия станет открытым рынком для американской промышленной, технологической и сельскохозяйственной продукции, устранив 99% тарифных барьеров. Соединенные Штаты Америки теперь будут продавать американскую продукцию в Индонезию по нулевой ставке, а Индонезия будет платить 19% на всю свою продукцию, поступающую в США - лучший рынок в мире!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Индонезия в соответствии с новой сделкой будет поставлять в США критически важные минералы и планирует закупить самолеты Boeing, американские энергоносители и фармацевтическую продукцию, отметил президент. "Соединенные Штаты и Индонезия принимают к сведению следующие предстоящие коммерческие сделки между американскими и индонезийскими компаниями: приобретение самолетов на текущую стоимость в 3,2 миллиарда долларов США; закупка сельскохозяйственной продукции, включая соевые бобы, соевый жмых, пшеницу и хлопок, на общую сумму в 4,5 миллиарда долларов США, приобретение энергоносителей, включая сжиженный углеводородный газ, сырую нефть и бензин, на общую сумму в 15 миллиардов долларов США", - говорится в справке Белого дома по поводу сделки. Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
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индонезия, сша, дональд трамп, прабово субианто, в мире
Индонезия, США, Дональд Трамп, Прабово Субианто, В мире
Трамп заявил о заключении торговой сделки с Индонезией

Трамп заявил, что США будут продавать свои товары в Индонезию по нулевой ставке

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о заключении торговой сделки с Индонезией, по которой Соединенные Штаты будут продавать свои товары по нулевой ставке, а республика будет платить пошлину в 19%.
Трамп 15 июля сообщил, что Индонезия в рамках торговой сделки закупит у США энергоресурсы на 15 миллиардов долларов, сельхозпродукцию на 4,5 миллиарда долларов и 50 самолетов Boeing, включая модели 777. По словам американского лидера, в результате сделки Соединенные Штаты впервые получат полный доступ к индонезийскому рынку численностью более 280 миллионов человек. В то же время на экспорт республики в Штаты будет установлена пошлина в размере 19%, тогда как американские товары будут освобождены от пошлин и других ограничений, уточнил президент.
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"Для меня большая честь объявить о нашем торговом соглашении с Республикой Индонезия, представленной ее многоуважаемым президентом Прабово Субианто. Достигнута договоренность, что Индонезия станет открытым рынком для американской промышленной, технологической и сельскохозяйственной продукции, устранив 99% тарифных барьеров. Соединенные Штаты Америки теперь будут продавать американскую продукцию в Индонезию по нулевой ставке, а Индонезия будет платить 19% на всю свою продукцию, поступающую в США - лучший рынок в мире!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Индонезия в соответствии с новой сделкой будет поставлять в США критически важные минералы и планирует закупить самолеты Boeing, американские энергоносители и фармацевтическую продукцию, отметил президент.
"Соединенные Штаты и Индонезия принимают к сведению следующие предстоящие коммерческие сделки между американскими и индонезийскими компаниями: приобретение самолетов на текущую стоимость в 3,2 миллиарда долларов США; закупка сельскохозяйственной продукции, включая соевые бобы, соевый жмых, пшеницу и хлопок, на общую сумму в 4,5 миллиарда долларов США, приобретение энергоносителей, включая сжиженный углеводородный газ, сырую нефть и бензин, на общую сумму в 15 миллиардов долларов США", - говорится в справке Белого дома по поводу сделки.
Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
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