https://ria.ru/20250722/tramp-2030724074.html

Обаму, Клинтон и Байдена ждут уголовные дела, заявил Трамп

Обаму, Клинтон и Байдена ждут уголовные дела, заявил Трамп - РИА Новости, 22.07.2025

Обаму, Клинтон и Байдена ждут уголовные дела, заявил Трамп

Экс-президентов США Барака Обаму и Джо Байдена, а также Хиллари Клинтон ждет привлечение к ответственности из-за фальсификаций о "российском следе" во время... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T21:03:00+03:00

2025-07-22T21:03:00+03:00

2025-07-22T21:47:00+03:00

в мире

сша

барак обама

дональд трамп

хиллари клинтон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030681810_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_79de42057b39d44ba80063b3189ce7d6.jpg

ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Экс-президентов США Барака Обаму и Джо Байдена, а также Хиллари Клинтон ждет привлечение к ответственности из-за фальсификаций о "российском следе" во время выборов в 2016 году, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп. "Обама — лидер банды, Барак Хуссейн Обама — попался, его подписи на документах. Байден тоже был там. Тысячи документов еще поступят. Идея была Обамы, но она пришла еще и от фальшивки Хиллари. Мы их поймали!" — сказал он журналистам в Белом доме. Как заявил Трамп, "пришло время ответственности" для людей, которые преследовали его. Президент США заявил, что в "банде" под руководством Обамы состояли Байден и Клинтон — "бывшая жена президента, фальшивая, как банкнота в три доллара". По словам Трампа, еще в 2016 году после поражения на выборах президента могли наступить последствия для Клинтон после опровергнутой теории о "российском следе"."Когда мы поймали Хиллари Клинтон, я сказал: "Давайте не будем заходить слишком далеко — это жена бывшего президента". Я спустил ее с крючка. <...> После того, что они сделали со мной, было это правильным или нет, пора начать преследовать людей", — сказал Трамп.Как добавил хозяин Белого дома, Обама виновен в госизмене."Они пытались украсть выборы, сделали невообразимые вещи даже для неблагополучных стран. Последствия должны быть серьезными", — указал он. Беспокоиться нужно об этом, а не о деле Эпштейна, отметил Трамп.На прошлой неделе директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала отчет с доказательствами того, что администрация Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в выборы 2016 года. Согласно материалам, тогдашнее руководство страны сливало в СМИ фейки, что у ЦРУ якобы есть подтверждение причастности Москвы. При этом оно утаило разведданные, доказывающие, что у России не было намерений и возможности взломать американскую электронную избирательную систему.Расследование "российского вмешательства"Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли.Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.В мае 2023-го был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о "вмешательстве России в выборы" удалили с сайта комитета сената США по разведке.

https://ria.ru/20250722/tramp-2030713358.html

https://ria.ru/20250721/tramp-2030394225.html

https://ria.ru/20250722/tramp-2030526312.html

https://ria.ru/20250720/ssha-2030286258.html

https://ria.ru/20250722/obama-2030605981.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, барак обама, дональд трамп, хиллари клинтон