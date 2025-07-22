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Обаму, Клинтон и Байдена ждут уголовные дела, заявил Трамп - РИА Новости, 22.07.2025
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21:03 22.07.2025 (обновлено: 21:47 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/tramp-2030724074.html
Обаму, Клинтон и Байдена ждут уголовные дела, заявил Трамп
Обаму, Клинтон и Байдена ждут уголовные дела, заявил Трамп - РИА Новости, 22.07.2025
Обаму, Клинтон и Байдена ждут уголовные дела, заявил Трамп
Экс-президентов США Барака Обаму и Джо Байдена, а также Хиллари Клинтон ждет привлечение к ответственности из-за фальсификаций о "российском следе" во время... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T21:03:00+03:00
2025-07-22T21:47:00+03:00
в мире
сша
барак обама
дональд трамп
хиллари клинтон
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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Экс-президентов США Барака Обаму и Джо Байдена, а также Хиллари Клинтон ждет привлечение к ответственности из-за фальсификаций о "российском следе" во время выборов в 2016 году, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп. "Обама — лидер банды, Барак Хуссейн Обама — попался, его подписи на документах. Байден тоже был там. Тысячи документов еще поступят. Идея была Обамы, но она пришла еще и от фальшивки Хиллари. Мы их поймали!" — сказал он журналистам в Белом доме. Как заявил Трамп, "пришло время ответственности" для людей, которые преследовали его. Президент США заявил, что в "банде" под руководством Обамы состояли Байден и Клинтон — "бывшая жена президента, фальшивая, как банкнота в три доллара". По словам Трампа, еще в 2016 году после поражения на выборах президента могли наступить последствия для Клинтон после опровергнутой теории о "российском следе".&quot;Когда мы поймали Хиллари Клинтон, я сказал: &quot;Давайте не будем заходить слишком далеко — это жена бывшего президента&quot;. Я спустил ее с крючка. &lt;...&gt; После того, что они сделали со мной, было это правильным или нет, пора начать преследовать людей&quot;, — сказал Трамп.Как добавил хозяин Белого дома, Обама виновен в госизмене."Они пытались украсть выборы, сделали невообразимые вещи даже для неблагополучных стран. Последствия должны быть серьезными", — указал он. Беспокоиться нужно об этом, а не о деле Эпштейна, отметил Трамп.На прошлой неделе директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала отчет с доказательствами того, что администрация Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в выборы 2016 года. Согласно материалам, тогдашнее руководство страны сливало в СМИ фейки, что у ЦРУ якобы есть подтверждение причастности Москвы. При этом оно утаило разведданные, доказывающие, что у России не было намерений и возможности взломать американскую электронную избирательную систему.Расследование "российского вмешательства"Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли.Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.В мае 2023-го был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о "вмешательстве России в выборы" удалили с сайта комитета сената США по разведке.
https://ria.ru/20250722/tramp-2030713358.html
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в мире, сша, барак обама, дональд трамп, хиллари клинтон
В мире, США, Барак Обама, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон
Обаму, Клинтон и Байдена ждут уголовные дела, заявил Трамп

Трамп обвинил Обаму, Клинтон и Байдена в госизмене

© Getty Images / PoolДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Getty Images / Pool
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Экс-президентов США Барака Обаму и Джо Байдена, а также Хиллари Клинтон ждет привлечение к ответственности из-за фальсификаций о "российском следе" во время выборов в 2016 году, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп.
«
"Обама — лидер банды, Барак Хуссейн Обама — попался, его подписи на документах. Байден тоже был там. Тысячи документов еще поступят. Идея была Обамы, но она пришла еще и от фальшивки Хиллари. Мы их поймали!" — сказал он журналистам в Белом доме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Трамп заявил о последствиях вмешательства в выборы 2016 года
Вчера, 19:38
Как заявил Трамп, "пришло время ответственности" для людей, которые преследовали его. Президент США заявил, что в "банде" под руководством Обамы состояли Байден и Клинтон — "бывшая жена президента, фальшивая, как банкнота в три доллара".
По словам Трампа, еще в 2016 году после поражения на выборах президента могли наступить последствия для Клинтон после опровергнутой теории о "российском следе".
«

"Когда мы поймали Хиллари Клинтон, я сказал: "Давайте не будем заходить слишком далеко — это жена бывшего президента". Я спустил ее с крючка. <...> После того, что они сделали со мной, было это правильным или нет, пора начать преследовать людей", — сказал Трамп.

Как добавил хозяин Белого дома, Обама виновен в госизмене.
"Они пытались украсть выборы, сделали невообразимые вещи даже для неблагополучных стран. Последствия должны быть серьезными", — указал он.
Видео задержания Барака Обамы, созданное искусственным интеллектом - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Трамп выложил видео с "арестом" Обамы, созданное ИИ
21 июля, 12:54
Беспокоиться нужно об этом, а не о деле Эпштейна, отметил Трамп.
На прошлой неделе директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала отчет с доказательствами того, что администрация Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в выборы 2016 года. Согласно материалам, тогдашнее руководство страны сливало в СМИ фейки, что у ЦРУ якобы есть подтверждение причастности Москвы. При этом оно утаило разведданные, доказывающие, что у России не было намерений и возможности взломать американскую электронную избирательную систему.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Трамп обвинил Обаму в фабрикации обвинений в адрес России
Вчера, 04:14

Расследование "российского вмешательства"

Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли.
Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В Нацразведке США заявили, что улик против администрации Обамы достаточно
20 июля, 17:25
В мае 2023-го был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:
  • ни у американской разведки, ни у силовиков нет реальных доказательств сговора Трампа с Россией;
  • у ФБР не было информации о каких-либо контактах людей из окружения нынешнего президента США с российскими спецслужбами;
  • ведомству не следовало начинать полное расследование связей между кампанией Трампа и Москвой;
  • спецслужба использовала для этого сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию.
В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о "вмешательстве России в выборы" удалили с сайта комитета сената США по разведке.
Барак Обама - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Обаму могут вызвать в конгресс, заявили в палате представителей
Вчера, 13:38
 
В миреСШАБарак ОбамаДональд ТрампХиллари Клинтон
 
 
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