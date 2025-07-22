Обаму, Клинтон и Байдена ждут уголовные дела, заявил Трамп
Трамп обвинил Обаму, Клинтон и Байдена в госизмене
© Getty Images / PoolДональд Трамп
© Getty Images / Pool
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Экс-президентов США Барака Обаму и Джо Байдена, а также Хиллари Клинтон ждет привлечение к ответственности из-за фальсификаций о "российском следе" во время выборов в 2016 году, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп.
По словам Трампа, еще в 2016 году после поражения на выборах президента могли наступить последствия для Клинтон после опровергнутой теории о "российском следе".
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"Когда мы поймали Хиллари Клинтон, я сказал: "Давайте не будем заходить слишком далеко — это жена бывшего президента". Я спустил ее с крючка. <...> После того, что они сделали со мной, было это правильным или нет, пора начать преследовать людей", — сказал Трамп.
Как добавил хозяин Белого дома, Обама виновен в госизмене.
"Они пытались украсть выборы, сделали невообразимые вещи даже для неблагополучных стран. Последствия должны быть серьезными", — указал он.
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Беспокоиться нужно об этом, а не о деле Эпштейна, отметил Трамп.
На прошлой неделе директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала отчет с доказательствами того, что администрация Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в выборы 2016 года. Согласно материалам, тогдашнее руководство страны сливало в СМИ фейки, что у ЦРУ якобы есть подтверждение причастности Москвы. При этом оно утаило разведданные, доказывающие, что у России не было намерений и возможности взломать американскую электронную избирательную систему.
Расследование "российского вмешательства"
Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли.
Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.
В мае 2023-го был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:
- ни у американской разведки, ни у силовиков нет реальных доказательств сговора Трампа с Россией;
- у ФБР не было информации о каких-либо контактах людей из окружения нынешнего президента США с российскими спецслужбами;
- ведомству не следовало начинать полное расследование связей между кампанией Трампа и Москвой;
- спецслужба использовала для этого сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию.
В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о "вмешательстве России в выборы" удалили с сайта комитета сената США по разведке.