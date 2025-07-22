https://ria.ru/20250722/tramp-2030713358.html

Трамп заявил о последствиях вмешательства в выборы 2016 года

Трамп заявил о последствиях вмешательства в выборы 2016 года - РИА Новости, 22.07.2025

Трамп заявил о последствиях вмешательства в выборы 2016 года

Люди, которые пытались вмешаться в президентские выборы 2016 года, должны столкнуться с серьезными последствиями, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:38:00+03:00

2025-07-22T19:38:00+03:00

2025-07-22T19:38:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Люди, которые пытались вмешаться в президентские выборы 2016 года, должны столкнуться с серьезными последствиями, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард объявила, что американские власти располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы на выборах 2016 года, на которых победил Трамп. Габбард добавила, что Штаты вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Трамп 20 июля обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. "Они пытались подтасовать выборы. Потом их поймали, и за это должны быть очень серьезные последствия", - сказал Трамп журналистам. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Российской Федерации подобные заявления отвергают и называют голословными.

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в мире, сша, россия, дональд трамп, тулси габбард, барак обама