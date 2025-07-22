https://ria.ru/20250722/tramp-2030616325.html

Reuters: Трамп ищет альтернативу SpaceX для проекта "Золотой купол"

Reuters: Трамп ищет альтернативу SpaceX для проекта "Золотой купол" - РИА Новости, 22.07.2025

Reuters: Трамп ищет альтернативу SpaceX для проекта "Золотой купол"

Президент США Дональд Трамп ищет для реализации проекта системы ПРО "Золотой купол" альтернативы компании SpaceX миллиардера Илона Маска, с которым американский РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:17:00+03:00

2025-07-22T14:17:00+03:00

2025-07-22T14:17:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ищет для реализации проекта системы ПРО "Золотой купол" альтернативы компании SpaceX миллиардера Илона Маска, с которым американский лидер в разладе, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. Трамп ранее сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Трамп отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. "Администрация Трампа расширяет поиск партнеров для создания системы ПРО "Золотой купол", привлекая проект "Койпер" компании Amazon и крупных оборонных подрядчиков, тогда как напряженность взаимоотношений (Трампа - ред.) с Илоном Маском угрожает доминированию SpaceX в программе", - говорится в публикации. При этом два неназванных источника заявили агентству, что Пентагон и Белый дом начали искать альтернативных партнеров для реализации проекта еще до ссоры Трампа и Маска, так как были неудовлетворены слишком сильной зависимостью от единственного партнера. Тем не менее, по словам источников, масштабность компании, история запуска более 9 тысяч спутников Starlink и опыт в госзакупках все еще дают SpaceX возможность оказать содействие государству в реализации основных частей проекта. Однако, как отметил агентству два неназванных источника, доля SpaceX в проекте может уменьшиться. Рейтер также подчеркнул со ссылкой на один из источников, возможность осуществлять запуски спутников будет предоставляться и альтернативным партнерам. В частности, часть запусков могут начать осуществлять Stoke Space и Rocket Lab. В то же время отмечается, что проект "Койпер" от Amazon на данный момент имеет на орбите всего 78 из запланированных к выведению 3 тысяч спутников. По данным с сайта Amazon, проект "Койпер" - это инициатива по расширению глобального доступа к широкополосной связи, которую планируется осуществить путем запуска системы из более чем 3 тысяч спутников на околоземную орбиту. В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".​

https://ria.ru/20250520/tramp-2018141547.html

https://ria.ru/20250521/ssha-2018234644.html

https://ria.ru/20250530/tramp-2020074593.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, spacex, amazon, министерство обороны сша