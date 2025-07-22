https://ria.ru/20250722/tramp-2030563784.html

Трамп почти попал в украинский капкан, заявил Пушков

Трамп почти попал в украинский капкан, заявил Пушков - РИА Новости, 22.07.2025

Трамп почти попал в украинский капкан, заявил Пушков

Президент США Дональд Трамп почти попал в "украинский капкан", если он начнёт поставки нового оружия ВСУ, то он попадёт в ловушку окончательно, считает сенатор... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T10:56:00+03:00

2025-07-22T10:56:00+03:00

2025-07-22T10:56:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп почти попал в "украинский капкан", если он начнёт поставки нового оружия ВСУ, то он попадёт в ловушку окончательно, считает сенатор РФ Алексей Пушков. "Украинская ловушка" для Трампа. Согласившись на новые поставки американских вооружений Киеву, Трамп уже занес одну ногу над украинским капканом. Еще один шаг - и капкан захлопнется. И Трамп не сможет из него выбраться. Так было во Вьетнаме и в Афганистане. Как и в тех двух случаях, это были войны на далёких театрах действий, по сути ненужные Америке. Как и война на Украине, куда США втащил Байден", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Ранее Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, алексей пушков, вооруженные силы украины