https://ria.ru/20250722/tramp-2030526312.html

Трамп обвинил Обаму в фабрикации обвинений в адрес России

Трамп обвинил Обаму в фабрикации обвинений в адрес России - РИА Новости, 22.07.2025

Трамп обвинил Обаму в фабрикации обвинений в адрес России

Президент США Дональд Трамп во вторник в своей соцсети Truth Social вновь обвинил своего предшественника, демократа Барака Обаму, в фабрикации обвинений о якобы РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T04:14:00+03:00

2025-07-22T04:14:00+03:00

2025-07-22T04:14:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник в своей соцсети Truth Social вновь обвинил своего предшественника, демократа Барака Обаму, в фабрикации обвинений о якобы вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года, отметив, что руку к этому приложил и другой его предшественник от демократов, Джо Байден, а также бывшая конкурентка на выборах Хиллари Клинтон. "Обама сам придумал этот фейк "Россия, Россия, Россия". В этом участвовали мошенница Хиллари, Сонный Джо и многие другие. Преступление века. Неопровержимые доказательства. Серьёзная угроза нашей стране!!!" - написал Трамп. В воскресенье директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, где победил Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20250720/obama-2030254740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, дональд трамп, барак обама, тулси габбард, фбр