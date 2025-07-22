https://ria.ru/20250722/tramp-2030523775.html

Трамп заявил о готовности нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана

Трамп заявил о готовности нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 22.07.2025

Трамп заявил о готовности нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана

Американские военные нанесут повторные удары по ядерным объектам Ирана в случае необходимости, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T03:22:00+03:00

2025-07-22T03:22:00+03:00

2025-07-22T04:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Американские военные нанесут повторные удары по ядерным объектам Ирана в случае необходимости, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи об иранских ядерных объектах: "Ущерб очень серьёзный, они уничтожены". Конечно, уничтожены, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если это будет необходимо!" — написал Трамп, комментируя интервью главы МИД ИРИ телеканалу Fox News.При этом в цитате, которую хозяин Белого дома приписал Аракчи, есть неточность. Так, министр признал, что удары США принесли "разрушения серьезные и тяжелые", но об уничтожении ядерной программы он не говорил.Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

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https://ria.ru/20250628/vostok-2025889093.html

https://ria.ru/20250705/voyna-2027298489.html

https://ria.ru/20250629/bomba-2026054357.html

иран

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ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, аббас аракчи, стив уиткофф, ближний восток