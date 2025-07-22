Трамп заявил о готовности нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана
Трамп готов нанести удары по ядерным объектам Ирана, если будет необходимо
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Американские военные нанесут повторные удары по ядерным объектам Ирана в случае необходимости, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи об иранских ядерных объектах: "Ущерб очень серьёзный, они уничтожены". Конечно, уничтожены, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если это будет необходимо!" — написал Трамп, комментируя интервью главы МИД ИРИ телеканалу Fox News.
При этом в цитате, которую хозяин Белого дома приписал Аракчи, есть неточность. Так, министр признал, что удары США принесли "разрушения серьезные и тяжелые", но об уничтожении ядерной программы он не говорил.
Между тем Трамп вновь призвал телеканал CNN уволить журналистку Наташу Бертран, которая ранее, ссылаясь на разведку, сообщила, что удары США не смогли уничтожить основные компоненты ядерной программы Ирана, а лишь замедлили ее развитие. Американские власти опровергли слова Бертран и начали расследование утечки.
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- Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
- Исламская республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
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- Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие.
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