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Трамп заявил о готовности нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 22.07.2025
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03:22 22.07.2025 (обновлено: 04:23 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/tramp-2030523775.html
Трамп заявил о готовности нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана
Трамп заявил о готовности нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 22.07.2025
Трамп заявил о готовности нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана
Американские военные нанесут повторные удары по ядерным объектам Ирана в случае необходимости, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T03:22:00+03:00
2025-07-22T04:23:00+03:00
в мире
иран
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дональд трамп
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Американские военные нанесут повторные удары по ядерным объектам Ирана в случае необходимости, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи об иранских ядерных объектах: "Ущерб очень серьёзный, они уничтожены". Конечно, уничтожены, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если это будет необходимо!" — написал Трамп, комментируя интервью главы МИД ИРИ телеканалу Fox News.При этом в цитате, которую хозяин Белого дома приписал Аракчи, есть неточность. Так, министр признал, что удары США принесли "разрушения серьезные и тяжелые", но об уничтожении ядерной программы он не говорил.Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
https://ria.ru/20250720/putin-2030278833.html
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в мире, иран, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, аббас аракчи, стив уиткофф, ближний восток
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Ближний Восток
Трамп заявил о готовности нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана

Трамп готов нанести удары по ядерным объектам Ирана, если будет необходимо

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Американские военные нанесут повторные удары по ядерным объектам Ирана в случае необходимости, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи об иранских ядерных объектах: "Ущерб очень серьёзный, они уничтожены". Конечно, уничтожены, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если это будет необходимо!" — написал Трамп, комментируя интервью главы МИД ИРИ телеканалу Fox News.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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20 июля, 16:16
При этом в цитате, которую хозяин Белого дома приписал Аракчи, есть неточность. Так, министр признал, что удары США принесли "разрушения серьезные и тяжелые", но об уничтожении ядерной программы он не говорил.

Между тем Трамп вновь призвал телеканал CNN уволить журналистку Наташу Бертран, которая ранее, ссылаясь на разведку, сообщила, что удары США не смогли уничтожить основные компоненты ядерной программы Ирана, а лишь замедлили ее развитие. Американские власти опровергли слова Бертран и начали расследование утечки.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Между позором и Нобелевкой: как разделить победу на Ближнем Востоке
28 июня, 08:00

Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

  • В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
  • Исламская республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
  • Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня американцы поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Новые способы ведения войны
5 июля, 08:00
  • Президент Дональд Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.

Россия решительно осудила действия Соединенных Штатов, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.

  • Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней Соединенные Штаты через дипломатические каналы. Никто не пострадал.
  • В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
  • Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие.
  • Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Забудьте о прошлом: новый мир будет грозить ядерной дубиной по поводу и без
29 июня, 08:00
 
В миреИранСШАДональд ТрампМинистерство обороны СШААббас АракчиСтив УиткоффБлижний Восток
 
 
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