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Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО - РИА Новости, 22.07.2025
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13:12 22.07.2025 (обновлено: 14:29 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/tramp--2030599166.html
Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО - РИА Новости, 22.07.2025
Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
Президент Дональд Трамп намерен вывести США из ЮНЕСКО, заявил Белый дом. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент Дональд Трамп намерен вывести США из ЮНЕСКО, заявил Белый дом.&quot;Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, которая поддерживает &lt;...&gt; разжигающие рознь культурные и социальные цели, которые абсолютно противоречат здравым политическим мерам, за которые американцы проголосовали в ноябре&quot;, — цитирует New York Post слова зампредставителя Белого дома Анны Келли.Неназванный чиновник сообщил газете, что должностные лица из администрации президента выступили против мер по продвижению "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI). Они также недовольны ее "пропалестинской и прокитайской предвзятостью".В мае Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. В ООН сочли проект бюджета Штатов "внутренним процессом" страны.В начале февраля глава Белого дома подписал указ о переоценке участия США в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не выполняет. Кроме того, он подписал указ о начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".
https://ria.ru/20250506/yunesko-2015391745.html
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сша, в мире, дональд трамп, юнеско, оон, воз
США, В мире, Дональд Трамп, ЮНЕСКО, ООН, ВОЗ
Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Белый дом: Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО из-за разжигания розни

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент Дональд Трамп намерен вывести США из ЮНЕСКО, заявил Белый дом.
«

"Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, которая поддерживает <...> разжигающие рознь культурные и социальные цели, которые абсолютно противоречат здравым политическим мерам, за которые американцы проголосовали в ноябре", — цитирует New York Post слова зампредставителя Белого дома Анны Келли.

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6 мая, 20:35
Неназванный чиновник сообщил газете, что должностные лица из администрации президента выступили против мер по продвижению "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI). Они также недовольны ее "пропалестинской и прокитайской предвзятостью".
В мае Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. В ООН сочли проект бюджета Штатов "внутренним процессом" страны.
В начале февраля глава Белого дома подписал указ о переоценке участия США в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не выполняет. Кроме того, он подписал указ о начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".
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