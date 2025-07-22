https://ria.ru/20250722/tramp--2030599166.html
Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО - РИА Новости, 22.07.2025
Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
Президент Дональд Трамп намерен вывести США из ЮНЕСКО, заявил Белый дом. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:12:00+03:00
2025-07-22T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент Дональд Трамп намерен вывести США из ЮНЕСКО, заявил Белый дом."Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, которая поддерживает <...> разжигающие рознь культурные и социальные цели, которые абсолютно противоречат здравым политическим мерам, за которые американцы проголосовали в ноябре", — цитирует New York Post слова зампредставителя Белого дома Анны Келли.Неназванный чиновник сообщил газете, что должностные лица из администрации президента выступили против мер по продвижению "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI). Они также недовольны ее "пропалестинской и прокитайской предвзятостью".В мае Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. В ООН сочли проект бюджета Штатов "внутренним процессом" страны.В начале февраля глава Белого дома подписал указ о переоценке участия США в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не выполняет. Кроме того, он подписал указ о начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".
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сша, в мире, дональд трамп, юнеско, оон, воз
США, В мире, Дональд Трамп, ЮНЕСКО, ООН, ВОЗ
Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
Белый дом: Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО из-за разжигания розни