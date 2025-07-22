https://ria.ru/20250722/traktor-2030712950.html

В Курской области трактор наехал на взрывное устройство

В Курской области трактор наехал на взрывное устройство - РИА Новости, 22.07.2025

В Курской области трактор наехал на взрывное устройство

Трактор при проведении сельхозработ в Курской области, по предварительной информации, наехал на взрывное устройство, пострадал водитель, сообщил врио... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:36:00+03:00

2025-07-22T19:36:00+03:00

2025-07-22T19:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

льговский район

александр хинштейн

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КУРСК, 22 июл - РИА Новости. Трактор при проведении сельхозработ в Курской области, по предварительной информации, наехал на взрывное устройство, пострадал водитель, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "По предварительной информации, сегодня в посёлке Викторовка Льговского района при проведении сельхозработ трактор наехал на взрывное устройство. В результате взрыва пострадал 22-летний водитель. У него акубаротравма, осколочное ранение правой голени, ссадина живота. Его доставили в больницу — желаю скорейшей поправки!" - написал Хинштейн в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250610/kombaynery-2022132488.html

курская область

льговский район

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происшествия, курская область, льговский район, александр хинштейн