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В Курской области трактор наехал на взрывное устройство - РИА Новости, 22.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:36 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/traktor-2030712950.html
В Курской области трактор наехал на взрывное устройство
В Курской области трактор наехал на взрывное устройство - РИА Новости, 22.07.2025
В Курской области трактор наехал на взрывное устройство
Трактор при проведении сельхозработ в Курской области, по предварительной информации, наехал на взрывное устройство, пострадал водитель, сообщил врио... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T19:36:00+03:00
2025-07-22T19:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
льговский район
александр хинштейн
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КУРСК, 22 июл - РИА Новости. Трактор при проведении сельхозработ в Курской области, по предварительной информации, наехал на взрывное устройство, пострадал водитель, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "По предварительной информации, сегодня в посёлке Викторовка Льговского района при проведении сельхозработ трактор наехал на взрывное устройство. В результате взрыва пострадал 22-летний водитель. У него акубаротравма, осколочное ранение правой голени, ссадина живота. Его доставили в больницу — желаю скорейшей поправки!" - написал Хинштейн в Telegram-канале.
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курская область
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происшествия, курская область, льговский район, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Льговский район, Александр Хинштейн
В Курской области трактор наехал на взрывное устройство

Хинштейн: трактор наехал на боеприпас в Курской области, пострадал водитель

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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КУРСК, 22 июл - РИА Новости. Трактор при проведении сельхозработ в Курской области, по предварительной информации, наехал на взрывное устройство, пострадал водитель, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"По предварительной информации, сегодня в посёлке Викторовка Льговского района при проведении сельхозработ трактор наехал на взрывное устройство. В результате взрыва пострадал 22-летний водитель. У него акубаротравма, осколочное ранение правой голени, ссадина живота. Его доставили в больницу — желаю скорейшей поправки!" - написал Хинштейн в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьЛьговский районАлександр Хинштейн
 
 
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