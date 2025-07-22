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Умер депутат Госдумы Тарасенко
Умер депутат Госдумы Тарасенко - РИА Новости, 22.07.2025
Умер депутат Госдумы Тарасенко
Депутат Михаил Тарасенко умер на 78-м году жизни, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:24:00+03:00
2025-07-22T15:24:00+03:00
2025-07-22T17:12:00+03:00
михаил тарасенко
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Депутат Михаил Тарасенко умер на 78-м году жизни, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Давайте почтим память нашего коллеги, товарища, который с 2007 года с нами в этом зале работал, а сегодня ушел из жизни. <…> Вы знаете, о ком я говорю: Тарасенко Михаил Васильевич, <…> он болел, тяжело болел. Болезнь оказалась сильнее", — сказал он на пленарном заседании. Володин отметил, что Михаил Тарасенко был отзывчивым, добрым человеком и помогал людям. Парламентарии почтили память Тарасенко минутой молчания. Михаил Тарасенко родился 21 ноября 1947 года. Депутат был членом комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.
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михаил тарасенко, вячеслав володин, госдума рф, происшествия
Михаил Тарасенко, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Происшествия
Умер депутат Госдумы Тарасенко
Депутат Госдумы Михаил Тарасенко умер на 78-м году жизни