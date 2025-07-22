https://ria.ru/20250722/svo-2030735421.html

Двух нуждающихся в медпомощи военнослужащих вернули в Россию

Двух нуждающихся в медпомощи военнослужащих вернули в Россию - РИА Новости, 23.07.2025

Двух нуждающихся в медпомощи военнослужащих вернули в Россию

Двоих нуждающихся в срочной медпомощи российских военнослужащих возвратили 22 июля с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-22T23:51:00+03:00

2025-07-22T23:51:00+03:00

2025-07-23T00:02:00+03:00

россия

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Двоих нуждающихся в срочной медпомощи российских военнослужащих возвратили 22 июля с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили в Минобороны."Двадцать второго июля в соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями о бессрочных санитарных обменах, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены двое нуждающихся в срочной медицинской помощи российских военнослужащих", — отметили в ведомстве.Сейчас бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую медпомощь. После этого возвращенных из плена военных доставят в Россию для прохождения лечения в медицинских учреждениях.Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:

https://ria.ru/20250614/boets-2022869138.html

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россия