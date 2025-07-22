https://ria.ru/20250722/svo-2030735421.html
Двух нуждающихся в медпомощи военнослужащих вернули в Россию
Двух нуждающихся в медпомощи военнослужащих вернули в Россию - РИА Новости, 23.07.2025
Двух нуждающихся в медпомощи военнослужащих вернули в Россию
Двоих нуждающихся в срочной медпомощи российских военнослужащих возвратили 22 июля с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-22T23:51:00+03:00
2025-07-22T23:51:00+03:00
2025-07-23T00:02:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647664_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_f7da26700f2d6bfd9f44ac6f0bff88f5.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Двоих нуждающихся в срочной медпомощи российских военнослужащих возвратили 22 июля с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили в Минобороны."Двадцать второго июля в соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями о бессрочных санитарных обменах, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены двое нуждающихся в срочной медицинской помощи российских военнослужащих", — отметили в ведомстве.Сейчас бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую медпомощь. После этого возвращенных из плена военных доставят в Россию для прохождения лечения в медицинских учреждениях.Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:
https://ria.ru/20250614/boets-2022869138.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647664_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_269024a6b50fc9f21fc6322c44fc085d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Двух нуждающихся в медпомощи военнослужащих вернули в Россию
Минобороны: двух нуждающихся в медпомощи военнослужащих вернули в РФ