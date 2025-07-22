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Двух нуждающихся в медпомощи военнослужащих вернули в Россию - РИА Новости, 23.07.2025
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23:51 22.07.2025 (обновлено: 00:02 23.07.2025)
https://ria.ru/20250722/svo-2030735421.html
Двух нуждающихся в медпомощи военнослужащих вернули в Россию
Двух нуждающихся в медпомощи военнослужащих вернули в Россию - РИА Новости, 23.07.2025
Двух нуждающихся в медпомощи военнослужащих вернули в Россию
Двоих нуждающихся в срочной медпомощи российских военнослужащих возвратили 22 июля с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.07.2025
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2025-07-23T00:02:00+03:00
россия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Двоих нуждающихся в срочной медпомощи российских военнослужащих возвратили 22 июля с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили в Минобороны.&quot;Двадцать второго июля в соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями о бессрочных санитарных обменах, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены двое нуждающихся в срочной медицинской помощи российских военнослужащих&quot;, — отметили в ведомстве.Сейчас бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую медпомощь. После этого возвращенных из плена военных доставят в Россию для прохождения лечения в медицинских учреждениях.Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:
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Двух нуждающихся в медпомощи военнослужащих вернули в Россию

Минобороны: двух нуждающихся в медпомощи военнослужащих вернули в РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Двоих нуждающихся в срочной медпомощи российских военнослужащих возвратили 22 июля с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили в Минобороны.
«

"Двадцать второго июля в соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями о бессрочных санитарных обменах, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены двое нуждающихся в срочной медицинской помощи российских военнослужащих", — отметили в ведомстве.

Сейчас бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую медпомощь. После этого возвращенных из плена военных доставят в Россию для прохождения лечения в медицинских учреждениях.

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.
Основные договоренности:
  • передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее тысячи человек;
  • Россия в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел украинских солдат;
  • Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Военнослужащие вооруженных сил РФ, вернувшиеся из украинского плена - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Российский военный, вернувшийся из плена, поделился планами на будущее
14 июня, 21:45
 
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