https://ria.ru/20250722/svo-2030628150.html

Названы самые частые места трудоустройства бойцов СВО

Названы самые частые места трудоустройства бойцов СВО - РИА Новости, 22.07.2025

Названы самые частые места трудоустройства бойцов СВО

Большинство демобилизованных участников специальной военной операции трудоустроены в обрабатывающих производствах, сфере транспорта, торговли, строительства и в РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:56:00+03:00

2025-07-22T14:56:00+03:00

2025-07-22T14:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

татьяна голикова

владимир путин

трудоустройство

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Большинство демобилизованных участников специальной военной операции трудоустроены в обрабатывающих производствах, сфере транспорта, торговли, строительства и в государственном управлении, сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. "Наибольшее число демобилизованных участников СВО занято в обрабатывающих производствах, транспорте, торговле, строительстве и государственном управлении", - говорится в сообщении. Согласно аппарату, в органы службы занятости обратилось более 10,5 тысячи участников СВО и членов их семей, им оказали более 33 тысяч государственных услуг в области содействия занятости, таких как поиск работы, профориентация и другие. "Вопрос трудоустройства участников СВО находится на особом контроле главы государства. Президентом России Владимиром Путиным поручено правительству совместно с государственным фондом "Защитники Отечества" и регионами организовать взаимодействие с участниками СВО и членами их семей, в том числе с теми, кто не обратился в службу занятости, для оказания им мер поддержки, помощи в трудоустройстве и получении дополнительного профессионального образования", - уточнила Голикова, чьи слова передаются в сообщении.

https://ria.ru/20250721/obrazovanie-2030445710.html

https://ria.ru/20250722/bezrabotnye-1599982658.html

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общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, трудоустройство