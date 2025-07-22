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Названы самые частые места трудоустройства бойцов СВО - РИА Новости, 22.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:56 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/svo-2030628150.html
Названы самые частые места трудоустройства бойцов СВО
Названы самые частые места трудоустройства бойцов СВО - РИА Новости, 22.07.2025
Названы самые частые места трудоустройства бойцов СВО
Большинство демобилизованных участников специальной военной операции трудоустроены в обрабатывающих производствах, сфере транспорта, торговли, строительства и в РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:56:00+03:00
2025-07-22T14:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
татьяна голикова
владимир путин
трудоустройство
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Большинство демобилизованных участников специальной военной операции трудоустроены в обрабатывающих производствах, сфере транспорта, торговли, строительства и в государственном управлении, сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. "Наибольшее число демобилизованных участников СВО занято в обрабатывающих производствах, транспорте, торговле, строительстве и государственном управлении", - говорится в сообщении. Согласно аппарату, в органы службы занятости обратилось более 10,5 тысячи участников СВО и членов их семей, им оказали более 33 тысяч государственных услуг в области содействия занятости, таких как поиск работы, профориентация и другие. "Вопрос трудоустройства участников СВО находится на особом контроле главы государства. Президентом России Владимиром Путиным поручено правительству совместно с государственным фондом "Защитники Отечества" и регионами организовать взаимодействие с участниками СВО и членами их семей, в том числе с теми, кто не обратился в службу занятости, для оказания им мер поддержки, помощи в трудоустройстве и получении дополнительного профессионального образования", - уточнила Голикова, чьи слова передаются в сообщении.
https://ria.ru/20250721/obrazovanie-2030445710.html
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общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, трудоустройство
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, трудоустройство
Названы самые частые места трудоустройства бойцов СВО

Большинство демобилизованных бойцов СВО заняты в транспорте

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Большинство демобилизованных участников специальной военной операции трудоустроены в обрабатывающих производствах, сфере транспорта, торговли, строительства и в государственном управлении, сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
"Наибольшее число демобилизованных участников СВО занято в обрабатывающих производствах, транспорте, торговле, строительстве и государственном управлении", - говорится в сообщении.
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Согласно аппарату, в органы службы занятости обратилось более 10,5 тысячи участников СВО и членов их семей, им оказали более 33 тысяч государственных услуг в области содействия занятости, таких как поиск работы, профориентация и другие.
"Вопрос трудоустройства участников СВО находится на особом контроле главы государства. Президентом России Владимиром Путиным поручено правительству совместно с государственным фондом "Защитники Отечества" и регионами организовать взаимодействие с участниками СВО и членами их семей, в том числе с теми, кто не обратился в службу занятости, для оказания им мер поддержки, помощи в трудоустройстве и получении дополнительного профессионального образования", - уточнила Голикова, чьи слова передаются в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияТатьяна ГоликоваВладимир Путинтрудоустройство
 
 
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