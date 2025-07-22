https://ria.ru/20250722/svo-2030618070.html

Москалькова сообщила о росте числа обращений по вопросам СВО

Москалькова сообщила о росте числа обращений по вопросам СВО - РИА Новости, 22.07.2025

Москалькова сообщила о росте числа обращений по вопросам СВО

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что за первую половину 2025 года её аппарат получил почти 40 тысяч обращений по вопросам... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:24:00+03:00

2025-07-22T14:24:00+03:00

2025-07-22T14:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

татьяна москалькова

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что за первую половину 2025 года её аппарат получил почти 40 тысяч обращений по вопросам СВО, что на 78% больше по сравнению с 2024 годом. Федеральный омбудсмен в своем Telegram-канале сообщила, что во вторник обсудила с депутатами от "Единой России" законодательные меры по укреплению гарантий прав участников СВО и членов их семей. "Эта тема очень важная – в своей деятельности мы уделяем ей приоритетное внимание. С 1 января по 30 июня в аппарат уполномоченного поступило 39 тысяч 946 обращений по вопросам СВО, что на 78% больше по сравнению с прошлым годом", - написала Москалькова. Всего в 2024 году аппарат уполномоченного по правам человека в РФ получил почти 65 тысяч обращений от участников СВО и членов их семей.

https://ria.ru/20250226/svo-2001730098.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, татьяна москалькова, единая россия