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Москалькова сообщила о росте числа обращений по вопросам СВО
Москалькова сообщила о росте числа обращений по вопросам СВО - РИА Новости, 22.07.2025
Москалькова сообщила о росте числа обращений по вопросам СВО
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что за первую половину 2025 года её аппарат получил почти 40 тысяч обращений по вопросам... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:24:00+03:00
2025-07-22T14:24:00+03:00
2025-07-22T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что за первую половину 2025 года её аппарат получил почти 40 тысяч обращений по вопросам СВО, что на 78% больше по сравнению с 2024 годом. Федеральный омбудсмен в своем Telegram-канале сообщила, что во вторник обсудила с депутатами от "Единой России" законодательные меры по укреплению гарантий прав участников СВО и членов их семей. "Эта тема очень важная – в своей деятельности мы уделяем ей приоритетное внимание. С 1 января по 30 июня в аппарат уполномоченного поступило 39 тысяч 946 обращений по вопросам СВО, что на 78% больше по сравнению с прошлым годом", - написала Москалькова. Всего в 2024 году аппарат уполномоченного по правам человека в РФ получил почти 65 тысяч обращений от участников СВО и членов их семей.
https://ria.ru/20250226/svo-2001730098.html
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общество, россия, татьяна москалькова, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Единая Россия
Москалькова сообщила о росте числа обращений по вопросам СВО
Москалькова за полгода получила почти 40 тысяч обращений по вопросам СВО