https://ria.ru/20250722/svo-2030541306.html

В Башкирии 98-летняя бабушка отправила на СВО свои сбережения

В Башкирии 98-летняя бабушка отправила на СВО свои сбережения - РИА Новости, 22.07.2025

В Башкирии 98-летняя бабушка отправила на СВО свои сбережения

Девяностовосьмилетняя жительница села Бишаул-Унгарово Башкирии отправила на нужды военнослужащих в зоне спецоперации свои сбережения, сообщила администрация... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T09:01:00+03:00

2025-07-22T09:01:00+03:00

2025-07-22T09:11:00+03:00

надежные люди

кармаскалинский район

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УФА, 22 июл – РИА Новости. Девяностовосьмилетняя жительница села Бишаул-Унгарово Башкирии отправила на нужды военнослужащих в зоне спецоперации свои сбережения, сообщила администрация Кармаскалинского района. "Девяностовосьмилетняя жительница Бишаул-Унгарово передала в волонтерский штаб свои сбережения. Муназаге Арслановой под сто лет. Несмотря на солидный возраст, она прекрасно себя чувствует и ищет способы, чтобы поддержать наших земляков, находящих в зоне боевых действий", - говорится в сообщении. В районной администрации рассказали, что пожилая женщина узнала о волонтерском штабе "Кармаскалинцы СВОим" от сельчан. "Труженица тыла лично передала руководителю штаба Резиде Ахтямовой 35 тысяч рублей под расписку. К деньгам приложила мужские кроссовки, вдруг пригодятся кому-то. Обещала в скором времени вновь собрать средства и направить на благое дело. В штабе говорят, что на эти деньги планируют приобрести новый генератор и передать обстрелянному 428-му полку, в составе которого, рискуя жизнями, ведут изнуряющие бои наши ребята", - сообщили в администрации.

https://ria.ru/20250721/svo-2030481733.html

https://ria.ru/20250721/slutskiy-2030400070.html

кармаскалинский район

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кармаскалинский район