Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии 98-летняя бабушка отправила на СВО свои сбережения - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
09:01 22.07.2025 (обновлено: 09:11 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/svo-2030541306.html
В Башкирии 98-летняя бабушка отправила на СВО свои сбережения
В Башкирии 98-летняя бабушка отправила на СВО свои сбережения - РИА Новости, 22.07.2025
В Башкирии 98-летняя бабушка отправила на СВО свои сбережения
Девяностовосьмилетняя жительница села Бишаул-Унгарово Башкирии отправила на нужды военнослужащих в зоне спецоперации свои сбережения, сообщила администрация... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:01:00+03:00
2025-07-22T09:11:00+03:00
надежные люди
кармаскалинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030541884_0:201:720:606_1920x0_80_0_0_9c518a31d61533b3e88c41bba0d28af8.jpg
УФА, 22 июл – РИА Новости. Девяностовосьмилетняя жительница села Бишаул-Унгарово Башкирии отправила на нужды военнослужащих в зоне спецоперации свои сбережения, сообщила администрация Кармаскалинского района. "Девяностовосьмилетняя жительница Бишаул-Унгарово передала в волонтерский штаб свои сбережения. Муназаге Арслановой под сто лет. Несмотря на солидный возраст, она прекрасно себя чувствует и ищет способы, чтобы поддержать наших земляков, находящих в зоне боевых действий", - говорится в сообщении. В районной администрации рассказали, что пожилая женщина узнала о волонтерском штабе "Кармаскалинцы СВОим" от сельчан. "Труженица тыла лично передала руководителю штаба Резиде Ахтямовой 35 тысяч рублей под расписку. К деньгам приложила мужские кроссовки, вдруг пригодятся кому-то. Обещала в скором времени вновь собрать средства и направить на благое дело. В штабе говорят, что на эти деньги планируют приобрести новый генератор и передать обстрелянному 428-му полку, в составе которого, рискуя жизнями, ведут изнуряющие бои наши ребята", - сообщили в администрации.
https://ria.ru/20250721/svo-2030481733.html
https://ria.ru/20250721/slutskiy-2030400070.html
кармаскалинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030541884_0:133:720:673_1920x0_80_0_0_f0668eeb480f879d431fa0585633dfae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кармаскалинский район
Надежные люди, Кармаскалинский район
В Башкирии 98-летняя бабушка отправила на СВО свои сбережения

В Башкирии 98-летняя бабушка Арсланова отправила на СВО свои сбережения

© Фото : Администрация Кармаскалинского района/TelegramМуназага Арсланова
Муназага Арсланова - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : Администрация Кармаскалинского района/Telegram
Муназага Арсланова
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 22 июл – РИА Новости. Девяностовосьмилетняя жительница села Бишаул-Унгарово Башкирии отправила на нужды военнослужащих в зоне спецоперации свои сбережения, сообщила администрация Кармаскалинского района.
"Девяностовосьмилетняя жительница Бишаул-Унгарово передала в волонтерский штаб свои сбережения. Муназаге Арслановой под сто лет. Несмотря на солидный возраст, она прекрасно себя чувствует и ищет способы, чтобы поддержать наших земляков, находящих в зоне боевых действий", - говорится в сообщении.
Гуманитарный груз для бойцов СВО от Кубанского казачьего войска - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Кубанские казаки отправили порядка 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
21 июля, 18:51
В районной администрации рассказали, что пожилая женщина узнала о волонтерском штабе "Кармаскалинцы СВОим" от сельчан.
"Труженица тыла лично передала руководителю штаба Резиде Ахтямовой 35 тысяч рублей под расписку. К деньгам приложила мужские кроссовки, вдруг пригодятся кому-то. Обещала в скором времени вновь собрать средства и направить на благое дело. В штабе говорят, что на эти деньги планируют приобрести новый генератор и передать обстрелянному 428-му полку, в составе которого, рискуя жизнями, ведут изнуряющие бои наши ребята", - сообщили в администрации.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Слуцкий отправил в зону СВО свыше 400 кубометров леса
21 июля, 13:28
 
Надежные людиКармаскалинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала