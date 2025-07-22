https://ria.ru/20250722/sumy-2030703624.html

В Сумской области два района остались без света

В Сумской области два района остались без света - РИА Новости, 22.07.2025

В Сумской области два района остались без света

Город Сумы и два района области остались без электроэнергии, сообщили в компании "Сумыоблэнерго", утверждая, что произошло это в результате ударов по... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T18:50:00+03:00

2025-07-22T18:50:00+03:00

2025-07-22T18:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сумская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Город Сумы и два района области остались без электроэнергии, сообщили в компании "Сумыоблэнерго", утверждая, что произошло это в результате ударов по энергоинфраструктуре. "В Сумской области отключение электроэнергии, в частности в городе Сумы, в Сумском и Роменском районе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Сумыоблэнерго". Как отметили в компании, ряд объектов энергетической инфраструктуры региона подвергся ударам, однако их тип, количество и расположение намеренно не называются. Жителей региона также призвали не разглашать информацию о пораженных объектах. Сумской район включает в себя областной центр региона - город Сумы и ряд прилегающих населенных пунктов. По данным из открытых источников, население Сумского района в 2022 году составляло более 434 тысяч человек. Роменский район расположен к западу от Сумского. Его население составляет около 107 тысяч человек. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250713/sumy-2028884437.html

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сумы, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины