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В Сумской области два района остались без света - РИА Новости, 22.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:50 22.07.2025 (обновлено: 18:53 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/sumy-2030703624.html
В Сумской области два района остались без света
В Сумской области два района остались без света - РИА Новости, 22.07.2025
В Сумской области два района остались без света
Город Сумы и два района области остались без электроэнергии, сообщили в компании "Сумыоблэнерго", утверждая, что произошло это в результате ударов по... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:50:00+03:00
2025-07-22T18:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумы
россия
сумская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Город Сумы и два района области остались без электроэнергии, сообщили в компании "Сумыоблэнерго", утверждая, что произошло это в результате ударов по энергоинфраструктуре. "В Сумской области отключение электроэнергии, в частности в городе Сумы, в Сумском и Роменском районе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Сумыоблэнерго". Как отметили в компании, ряд объектов энергетической инфраструктуры региона подвергся ударам, однако их тип, количество и расположение намеренно не называются. Жителей региона также призвали не разглашать информацию о пораженных объектах. Сумской район включает в себя областной центр региона - город Сумы и ряд прилегающих населенных пунктов. По данным из открытых источников, население Сумского района в 2022 году составляло более 434 тысяч человек. Роменский район расположен к западу от Сумского. Его население составляет около 107 тысяч человек. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250713/sumy-2028884437.html
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сумы, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Россия, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумской области два района остались без света

Сумы и два района области остались без электричества из-за ударов

© Fotolia / saidin jusohЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Fotolia / saidin jusoh
Линии электропередачи . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Город Сумы и два района области остались без электроэнергии, сообщили в компании "Сумыоблэнерго", утверждая, что произошло это в результате ударов по энергоинфраструктуре.
Сумской области отключение электроэнергии, в частности в городе Сумы, в Сумском и Роменском районе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Сумыоблэнерго".
Как отметили в компании, ряд объектов энергетической инфраструктуры региона подвергся ударам, однако их тип, количество и расположение намеренно не называются. Жителей региона также призвали не разглашать информацию о пораженных объектах.
Сумской район включает в себя областной центр региона - город Сумы и ряд прилегающих населенных пунктов. По данным из открытых источников, население Сумского района в 2022 году составляло более 434 тысяч человек. Роменский район расположен к западу от Сумского. Его население составляет около 107 тысяч человек.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
В Сумах сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
13 июля, 17:28
 
Специальная военная операция на УкраинеСумыРоссияСумская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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