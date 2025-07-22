https://ria.ru/20250722/sud-2030719565.html

В Рязани суд продлил срок задержания журналисту по делу о вымогательстве

В Рязани суд продлил срок задержания журналисту по делу о вымогательстве - РИА Новости, 22.07.2025

В Рязани суд продлил срок задержания журналисту по делу о вымогательстве

Советский районный суд Рязани продлил на 48 часов срок задержания директора сетевого издания "Своя колокольня" Михаила Комарова, обвиняемого в вымогательстве,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T20:09:00+03:00

2025-07-22T20:09:00+03:00

2025-07-22T20:09:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Советский районный суд Рязани продлил на 48 часов срок задержания директора сетевого издания "Своя колокольня" Михаила Комарова, обвиняемого в вымогательстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. По версии следствия, Комаров потребовал от адвоката 300 тысяч рублей за непубликацию порочащей его информации, в том числе в подконтрольных Telegram- каналах. Получил он 100 тысяч рублей через договор на оказание информационных услуг с одним из предприятий. Комарову предъявлено обвинение по пункту "г" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере). Вину он не признал. Следствие и потерпевший просили суд об аресте Комарова. Защита обвиняемого усомнилась в обоснованности дела и попросила время для сбора документов. "Суд постановил продлить Комарову срок задержания на 48 часов ... то есть до 19 часов 10 минут 24 июля", - огласил судья. Рассмотрение ходатайства следователя отложено на 11.00 мск 24 июля.

https://ria.ru/20250523/sud-2018620185.html

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происшествия, рязань, россия