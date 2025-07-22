https://ria.ru/20250722/sud-2030701438.html

Рязанского журналиста обвиняют в вымогательстве денег у адвоката

Рязанского журналиста обвиняют в вымогательстве денег у адвоката - РИА Новости, 22.07.2025

Рязанского журналиста обвиняют в вымогательстве денег у адвоката

Советский районный суд Рязани рассматривает ходатайство следствия об аресте директора сетевого издания "Своя колокольня" Михаила Комарова, обвиняемого в... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T18:38:00+03:00

2025-07-22T18:38:00+03:00

2025-07-22T18:38:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Советский районный суд Рязани рассматривает ходатайство следствия об аресте директора сетевого издания "Своя колокольня" Михаила Комарова, обвиняемого в вымогательстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Рассматривается ходатайство следователя ... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - озвучил судья. Как сообщил на заседании следователь, Комаров потребовал от адвоката Алексея Чайковского 300 тысяч рублей за непубликацию порочащей его информации, в том числе в подконтрольных ему Telegram-каналах. Получил Комаров, как уточнили на заседании, 100 тысяч рублей через договор на оказание информационных услуг с предприятием. Комарову предъявлено обвинение по пункту "г" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере). Вину он не признал.

https://ria.ru/20250714/delo-2029080296.html

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происшествия, рязань, россия