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Рязанского журналиста обвиняют в вымогательстве денег у адвоката
Рязанского журналиста обвиняют в вымогательстве денег у адвоката - РИА Новости, 22.07.2025
Рязанского журналиста обвиняют в вымогательстве денег у адвоката
Советский районный суд Рязани рассматривает ходатайство следствия об аресте директора сетевого издания "Своя колокольня" Михаила Комарова, обвиняемого в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:38:00+03:00
2025-07-22T18:38:00+03:00
2025-07-22T18:38:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Советский районный суд Рязани рассматривает ходатайство следствия об аресте директора сетевого издания "Своя колокольня" Михаила Комарова, обвиняемого в вымогательстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Рассматривается ходатайство следователя ... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - озвучил судья. Как сообщил на заседании следователь, Комаров потребовал от адвоката Алексея Чайковского 300 тысяч рублей за непубликацию порочащей его информации, в том числе в подконтрольных ему Telegram-каналах. Получил Комаров, как уточнили на заседании, 100 тысяч рублей через договор на оказание информационных услуг с предприятием. Комарову предъявлено обвинение по пункту "г" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере). Вину он не признал.
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происшествия, рязань, россия
Происшествия, Рязань, Россия
Рязанского журналиста обвиняют в вымогательстве денег у адвоката
Суд рассматривает вопрос об аресте директора издания "Своя колокольня" Комарова