https://ria.ru/20250722/sud-2030700002.html
Уголовное дело о хищении денег у Ларисы Долиной передали в суд
Уголовное дело о хищении денег у Ларисы Долиной передали в суд - РИА Новости, 22.07.2025
Уголовное дело о хищении денег у Ларисы Долиной передали в суд
Мещанский суд Москвы во вторник передал по подсудности в Балашихинский суд Подмосковья дело о хищении денег у народной артистки Ларисы Долиной, сообщил РИА... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:29:00+03:00
2025-07-22T18:29:00+03:00
2025-07-22T18:35:00+03:00
культура
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник передал по подсудности в Балашихинский суд Подмосковья дело о хищении денег у народной артистки Ларисы Долиной, сообщил РИА Новости адвокат одного из фигурантов Асим Алыев."Уголовное дело передано по подсудности в Балашихинский суд Московской области, также сегодня суд продлил на полгода меру пресечения в виде содержания под стражей Андрею Основе и другим фигурантам", - сказал собеседник агентства.На скамье подсудимых четверо фигурантов: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев.Всем предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.Ранее Каменецкий и Леонтьев признали вину, сообщала прокуратура Москвы.По данным МВД, мошенники нанесли певице Ларисе Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей.Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО.По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, также уже арестованного, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей.В конце декабря был арестован четвёртый соучастник Андрей Основа. Прокуратура столицы сообщала в своём Telegram-канале, что "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей.Сама же Долина подала в Хамовнический суд Москвы иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, который в последствие выиграла и вернула себе квартиру. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением суда и обжаловала его.
https://ria.ru/20250630/prigovor-2026297687.html
https://ria.ru/20250412/akter-2010914559.html
https://ria.ru/20250514/peterburg-2016949154.html
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происшествия, московская область (подмосковье), лариса долина, москва, йошкар-ола
Культура, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Лариса Долина, Москва, Йошкар-Ола
Уголовное дело о хищении денег у Ларисы Долиной передали в суд
Уголовное дело о хищении денег у Долиной передано в Балашихинский суд
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник передал по подсудности в Балашихинский суд Подмосковья дело о хищении денег у народной артистки Ларисы Долиной, сообщил РИА Новости адвокат одного из фигурантов Асим Алыев.
"Уголовное дело передано по подсудности в Балашихинский суд Московской области
, также сегодня суд продлил на полгода меру пресечения в виде содержания под стражей Андрею Основе и другим фигурантам", - сказал собеседник агентства.
На скамье подсудимых четверо фигурантов: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев.
Всем предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.
Ранее Каменецкий и Леонтьев признали вину, сообщала прокуратура Москвы
.
По данным МВД, мошенники нанесли певице Ларисе Долиной
ущерб на сумму более 200 миллионов рублей.
Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО.
По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.
Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы
Дмитрия Леонтьева, также уже арестованного, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей.
В конце декабря был арестован четвёртый соучастник Андрей Основа. Прокуратура столицы сообщала в своём Telegram-канале, что "20-летний житель Тольятти Самарской области
по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь
, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.
В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей.
Сама же Долина подала в Хамовнический суд Москвы иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, который в последствие выиграла и вернула себе квартиру. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением суда и обжаловала его.