https://ria.ru/20250722/sud-2030667552.html

В Тульской области двух мужчин осудили за производство наркотиков

В Тульской области двух мужчин осудили за производство наркотиков - РИА Новости, 22.07.2025

В Тульской области двух мужчин осудили за производство наркотиков

Тульский областной суд признал двух мужчин, один из которых - гражданин Молдавии, виновными в производстве наркотиков в составе организованной преступной группы РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T17:03:00+03:00

2025-07-22T17:03:00+03:00

2025-07-22T17:41:00+03:00

происшествия

россия

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тульский областной суд

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ТУЛА, 22 июл – РИА Новости. Тульский областной суд признал двух мужчин, один из которых - гражданин Молдавии, виновными в производстве наркотиков в составе организованной преступной группы и приговорил их к лишению свободы на 16,5 и 17,5 лет, сообщила пресс-служба облсуда. Как установил суд, неустановленный гражданин с помощью мессенджеров организовал преступную группу для незаконного производства наркотиков в кустарных лабораториях в Тульской области с последующим сбытом запрещенных веществ через "закладки". Нарколаборатория была организована сначала в Богородицком районе Тульской области, затем злоумышленники переместились в Веневский район, но после вернулись на прежнее место. "В кустарных условиях… членами организованной преступной группы в общей сложности было серийно произведено не менее 7988,95 граммов наркотического средства мефедрон (4-метилметканинон), что по действующему законодательству является особо крупным размером", - говорится в сообщении пресс-службы Тульского облсуда. Уточняется, что деятельность нарколаборатории пресекли сотрудники УФСБ России и УМВД России по Тульской области. Из двух домовладений изъяли более 24 килограммов прекурсора наркотического средства, что является особо крупным размером. "Владислав О. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228.3 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Станислав М. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1, ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228.3, ч. 2 ст. 228.3 УК РФ, и приговорен к 17 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе областного суда. По данным суда, один из фигурантов дела – гражданин Молдавии. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20250702/narkolaboratoriya-2026662154.html

https://ria.ru/20250604/narkolaboratoriya-2020797884.html

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происшествия, россия, тульская область, тульский областной суд