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В Тульской области двух мужчин осудили за производство наркотиков - РИА Новости, 22.07.2025
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17:03 22.07.2025 (обновлено: 17:41 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/sud-2030667552.html
В Тульской области двух мужчин осудили за производство наркотиков
В Тульской области двух мужчин осудили за производство наркотиков - РИА Новости, 22.07.2025
В Тульской области двух мужчин осудили за производство наркотиков
Тульский областной суд признал двух мужчин, один из которых - гражданин Молдавии, виновными в производстве наркотиков в составе организованной преступной группы РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T17:03:00+03:00
2025-07-22T17:41:00+03:00
происшествия
россия
тульская область
тульский областной суд
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ТУЛА, 22 июл – РИА Новости. Тульский областной суд признал двух мужчин, один из которых - гражданин Молдавии, виновными в производстве наркотиков в составе организованной преступной группы и приговорил их к лишению свободы на 16,5 и 17,5 лет, сообщила пресс-служба облсуда. Как установил суд, неустановленный гражданин с помощью мессенджеров организовал преступную группу для незаконного производства наркотиков в кустарных лабораториях в Тульской области с последующим сбытом запрещенных веществ через "закладки". Нарколаборатория была организована сначала в Богородицком районе Тульской области, затем злоумышленники переместились в Веневский район, но после вернулись на прежнее место. "В кустарных условиях… членами организованной преступной группы в общей сложности было серийно произведено не менее 7988,95 граммов наркотического средства мефедрон (4-метилметканинон), что по действующему законодательству является особо крупным размером", - говорится в сообщении пресс-службы Тульского облсуда. Уточняется, что деятельность нарколаборатории пресекли сотрудники УФСБ России и УМВД России по Тульской области. Из двух домовладений изъяли более 24 килограммов прекурсора наркотического средства, что является особо крупным размером. "Владислав О. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228.3 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Станислав М. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1, ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228.3, ч. 2 ст. 228.3 УК РФ, и приговорен к 17 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе областного суда. По данным суда, один из фигурантов дела – гражданин Молдавии. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20250702/narkolaboratoriya-2026662154.html
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происшествия, россия, тульская область, тульский областной суд
Происшествия, Россия, Тульская область, Тульский областной суд
В Тульской области двух мужчин осудили за производство наркотиков

Жителей Тульской области осудили на 16,5 и 17,5 лет за производство наркотиков

© РИА НовостиЗадержание жителей Тульской области по обвинению в производстве наркотиков
Задержание жителей Тульской области по обвинению в производстве наркотиков - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости
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ТУЛА, 22 июл – РИА Новости. Тульский областной суд признал двух мужчин, один из которых - гражданин Молдавии, виновными в производстве наркотиков в составе организованной преступной группы и приговорил их к лишению свободы на 16,5 и 17,5 лет, сообщила пресс-служба облсуда.
Как установил суд, неустановленный гражданин с помощью мессенджеров организовал преступную группу для незаконного производства наркотиков в кустарных лабораториях в Тульской области с последующим сбытом запрещенных веществ через "закладки". Нарколаборатория была организована сначала в Богородицком районе Тульской области, затем злоумышленники переместились в Веневский район, но после вернулись на прежнее место.
Деятельность нарколаборатории пресечена в России - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В России пресекли деятельность нарколаборатории
2 июля, 09:39
"В кустарных условиях… членами организованной преступной группы в общей сложности было серийно произведено не менее 7988,95 граммов наркотического средства мефедрон (4-метилметканинон), что по действующему законодательству является особо крупным размером", - говорится в сообщении пресс-службы Тульского облсуда.
Уточняется, что деятельность нарколаборатории пресекли сотрудники УФСБ России и УМВД России по Тульской области. Из двух домовладений изъяли более 24 килограммов прекурсора наркотического средства, что является особо крупным размером.
"Владислав О. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228.3 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Станислав М. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1, ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228.3, ч. 2 ст. 228.3 УК РФ, и приговорен к 17 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе областного суда.
По данным суда, один из фигурантов дела – гражданин Молдавии.
Приговор в законную силу не вступил.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Челябинской области накрыли крупную нарколабораторию
4 июня, 09:58
 
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