https://ria.ru/20250722/sud-2030586908.html

Суд рассмотрит три дела о корпоративном конфликте в "Инфамеде"

Суд рассмотрит три дела о корпоративном конфликте в "Инфамеде" - РИА Новости, 22.07.2025

Суд рассмотрит три дела о корпоративном конфликте в "Инфамеде"

Арбитражный суд Московской области и вышестоящие инстанции рассматривают три дела, связанных с корпоративным конфликтом в ООО "Инфамед", которому принадлежат... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:33:00+03:00

2025-07-22T12:33:00+03:00

2025-07-22T12:56:00+03:00

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области и вышестоящие инстанции рассматривают три дела, связанных с корпоративным конфликтом в ООО "Инфамед", которому принадлежат регистрационные удостоверения "Мирамистина" и "Окомистина", говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как усматривается из документов, Ирина Хугаева, единолично владевшая с 2014 года ООО "Инфамед", в декабре 2024 года заключила с Оксаной Хейфиц договор купли-продажи 50%-ной доли в уставном капитале этой компании. А в январе 2025 года Хугаева заключила с Виталием Николаевым договор о продаже ему 99,9% в ООО "Инфамед". В день подписания договора с Николаевым Хугаева обратилась в суд с иском к Хейфиц, в котором потребовала признать недействительным договор купли-продажи долей, заключенный с нею в декабре. В феврале Хейфиц подала иск к Хугаевой с требованием обязать ответчицу передать "часть доли в уставном капитале ООО "Инфамед" в размере 50% номинальной стоимости на основании договора купли-продажи" от декабря 2024 года. Также в феврале Хейфиц предъявила иск к Хугаевой и Николаеву, в котором потребовала признать ничтожным январский договор купли-продажи доли между ответчиками и применить последствия недействительности сделки в виде передачи доли 99,9% в уставном капитале ООО "Инфамед" в пользу Хугаевой. Наконец, в марте, аналогичный иск к Хугаевой и Николаеву подал Павел Хейфиц, которого СМИ называют мужем Оксаны. Эти два иска апелляционный суд в июне объединил в одно производство. В рамках объединенного дела по искам Хейфицев арбитражный суд Московской области принял обеспечительные меры, запретив Николаеву распоряжаться долей 99,9% в ООО "Инфамед", имуществом и имущественными правами компании, в том числе регистрационными удостоверениями на "Мирамистин" и "Окомистин". Меры оставила в силе апелляционная инстанция. Рассмотрение всех трех дел по существу продолжается. Представляющий интересы ООО "Инфамед" адвокат Рубен Маркарьян накануне рассказал РИА Новости, что сама компания не выпускает эти препараты, их производству и продаже ничего не угрожает. В ЕГРЮЛ собственником 99,9% ООО "Инфамед" указан Николаев, он уже является гендиректором. Доля в 0,01% записана на компанию.

https://ria.ru/20250722/dolina-2030514264.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), происшествия